Colapinto y la telemetría del carácter

El argentino terminó 7° en Madrid y sumó 6 puntos claves para la escudería francesa.

Hay un dogma invisible, pero feroz, grabado a fuego en la idiosincrasia deportiva argentina: solo sirve el primer puesto. La gloria se reduce al escalón más alto del podio o al abismo del olvido.

Sin embargo, en un deporte donde la ingeniería espacial escala a trescientos kilómetros por hora, Franco Colapinto está logrando un cambio cultural silencioso: nos enseñó a valorar el progreso, a apreciar el matiz de una superación constante y a resignificar el esfuerzo en un ecosistema despiadado.

No se trata de conformismo. Es algo más profundo: entender de qué va realmente la cosa. En una disciplina donde el factor mecánico impone techos insuperables, comprender los tiempos, descifrar los procesos y saber que cada pequeño avance encamina hacia el objetivo es, tal vez, la más compleja carrera que debe disputar tanto un piloto como sus seguidores.

Hoy, pilotear un Fórmula 1 dista de ser un mero acto de arrojo y muñeca. Es un ejercicio de telemetría humana, donde el piloto además de reflejos extraordinarios, opera como un prestidigitador que administra el flujo del ERS y del DRS, descifra la degradación térmica de los compuestos —sean blandos, medios o duros— y calcula entre otras cuestiones, undercuts en cuestión de milisegundos.

El auto exige una simbiosis absoluta con la máquina; una sensibilidad fina ante cada rebote, cada cambio de balance y cada actualización aerodinámica. Incluso leyendas como Lewis Hamilton o Fernando Alonso, a pesar de su indiscutible calidad, hoy se encuentran lejos de la discusión por el título simplemente por la brecha del material que conducen.

En ese terreno de máxima exigencia, la realidad técnica manda. Alpine ha mostrado destellos de evolución en las últimas fechas, pero sigue a una distancia considerable del grupo de élite que integran Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.

En la vereda de enfrente, el desembarco de un precoz Kimi Antonelli conmociona a la categoría por su impacto temprano, respaldado por la estructura de un auto que es tope de gama en la parrilla.

Lo de Franco, en cambio, se mide en el barro de la zona media: acumula ya 40 Grandes Premios disputados, una racha de 29 competencias consecutivas viendo la bandera a cuadros y una nueva cosecha al sumar puntos por octava vez en su historial, consolidándose además como el mejor largador de la actualidad.

La trastienda, claro, nunca es sencilla. La postergación de los anuncios contractuales por parte de la cúpula de Enstone suma una cuota innecesaria de tensión.

Se vio claramente en el trazado urbano de Madrid: mientras Franco era el único auto de la escudería en zona de puntos, y a pesar de los reiterados pedidos del argentino, las decisiones de muro volvieron a escatimarle un respaldo estratégico elemental. Su compañero, Pierre Gasly, no actuó de tapón ante el avance furioso de Oscar Piastri y demoró la orden para el ingreso a boxes, condicionando severamente el margen operativo del pilarense, hasta exponer incluso, su puesto séptimo final.

Esa fricción técnica explica la carga emotiva que arrastra el argentino. Tras aquel llanto desconsolado en Monza por la oportunidad que se escapó tras un despiste cuando marchaba en un histórico tercer lugar —para luego firmar una remontada de colección del puesto 16 al 9—, Madrid entregó la revancha del carácter y la templanza.

Verlo tomar la bandera argentina de manos del oficial de pista tras cruzar la meta no fue un festejo vacío. Franco confesó que: «haber podido llevar una bandera argentina en un Fórmula 1 por segunda vez después de un buen resultado es muy especial».

Para un país que aprendió de memoria términos de ingeniería para empujar a su piloto, la satisfacción no reside en una copa circunstancial, sino en saber desde la razón, que se está construyendo algo sólido para el futuro.

Para una sociedad pasional, acostumbrada al todo o nada, la lección que llega desde el 43 rosado es un baño de realidad.

El honor no radica en la ilusión de un podio fortuito, sino en fortaleza para masticar las dificultades, ajustar el casco y volver a acelerar.

Colapinto no solo empuja un monoplaza a trescientos kilómetros por hora; nos está enseñando a correr la carrera más difícil: la de construir con paciencia, dignidad y carácter en medio de la vorágine.

*Abogado. Prof. Nac. de Educación Física. Docente Universitario. angrimanmarcelo@gmail.com