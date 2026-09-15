Un 10 para Alexis: Mac Allister y otro golazo para Liverpool

Alexis Mc Allister convirtió otro golazo en Anfield para poner arriba a Liverpool ante Tottenham, por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Los Reds se impusieron como local por 3-1 en la tercera ronda de la Copa de la Liga.

A los 21 minutos de juego el mediocampista argentino abrió su botín derecho y la colgó del ángulo, a una semana de su pincelada frente a Atlético de Madrid por la UEFA Champions League.

Tras el anuncio de que Liverpool le confirmó que no le renovará el contrato, Alexis Mac Allister redondeó una semana perfecta.

¡¡PERO POR FAVOR, ALEXIS!! ¡MAC ALLISTER ABRIÓ EL PIE Y LA COLOCÓ EL ÁNGULO PARA MARCAR UN VERDADERO GOLAZO EN EL 1-0 DE LIVERPOOL VS. TOTTENHAM!



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Iban 20 minutos del primer tiempo cuando al campeón del mundo le llegó un pase justo al borde del área. Sin ponerse nervioso, definió a colocar y la clavó en el ángulo para abrir la cuenta en Anfield.

Es el segundo gol del ex Argentinos Juniors, Boca y Brighton en la temporada. El primero había sido el 9 de septiembre ante Atlético de Madrid por la Champions League.

Un gran arranque de semestre para Alexis, con un importante aporte goleador en apenas 6 partidos.

Liverpool tuvo un discreto arranque de semestre, sin conocer la derrota pero muy cargado de empates. Aún así, a nivel de copas marcha a paso firme: ganó en su debut en Champions contra Atleti y se impuso sobre Tottenham en la Carabao Cup, ambos en Anfield.