El caos de los ingenieros

En una exposición ante empresarios preocupados por la consistencia del programa económico y la incertidumbre electoral en nuestro país, el viceministro de Economía José Luis Daza descerrajó un gráfico impactante. Entre los más de 180 países que integran el Banco Mundial, Argentina es el que más recesiones experimentó en los últimos 75 años. No hay ningún otro país en el mundo que uno de cada tres años haya estado en recesión económica.

Esa descripción alcanza para explicar los niveles de inquietud en los que se desarrollan los procesos electorales. En cada elección, los votantes concurren a sufragar con las bases de su vida material temblando. Pesa la experiencia de que sólo una de cada tres veces lo que sucede después es mejor.

En ese laboratorio de emociones sociales desarrollan sus estrategias quienes disputan el poder en cada elección. La escena electoral actual está mostrando con claridad una polarización.

Se enfrentan dos expresiones cuya estrategia de construcción política ha sido la intelección de esas emociones y su canalización electoral. Ambas proponen el voto de rechazo contra un adversario inadmisible. El mileísmo plantea terminar para siempre con el kirchnerismo; el kirchnerismo propone frenar a Milei.

El escándalo de presunta corrupción que le estalló al Gobierno con la revelación de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo tiene un derrotero judicial impredecible: nadie en la Casa Rosada sabe cuánto material descompuesto drenará el caso.

Cada vez surgen más elementos para suponer que Spagnuolo no imaginó la trama de opacidades que comentaba suelto de cuerpo en conversaciones apenas reservadas. Quedó instalada en la opinión pública la certeza -al menos preliminar- de que por primera vez el Gobierno quedó salpicado por procedimientos de recaudación típicos de la casta que Milei había prometido defenestrar.

Durante largos días cambió de eje la ingeniería del caos que el mileísmo manejó con destreza para llegar al poder. La operación política montada a través de Spagnuolo sumió a la Casa Rosada en el desorden, la confusión y el desconcierto, y la administración del rechazo se volvió en su contra.

Salvo en su núcleo férreo de seguidores, las encuestas detectaron desde la erosión de la duda, hasta la irritación explícita, cuya manipulación política esta vez cambió de manos.

El alto poder corrosivo del caso Spagnuolo no es sólo porque dejó en el centro de la escena a la hermana funcionaria del Presidente; es decir: sin fusibles creíbles a su alcance para descomprimir la presión. El daño principal es el quiebre de una viga central del relato libertario: quien venía a desarmar al Estado cleptómano es denunciado por un funcionario cercano como impasible frente a un saqueo presupuestívoro.

Pero lo que necesitaba el Gobierno para disputar la recuperación de la agenda lo aportaron los ingenieros del caos que trabajan para que el kirchnerismo retenga el poder el domingo próximo en la provincia de Buenos Aires. En una caravana de campaña en Lomas de Zamora, un grupo de agitadores recibió al Presidente con piedras.

Una foto captada por la Agencia France-Presse se transformó en la imagen central de la campaña: un cascote vuela hacia la cabeza de Milei, mientras de fondo sonríe desde un afiche gigante el intendente Federico Otermin, alfil de Martín Insaurralde.

Con esa violencia explícita de sus adversarios, Milei consiguió exponer de nuevo las condiciones políticas del kirchnerismo. Santiago Caputo, su ingeniero para el desorden, debe haber celebrado que el kirchnerismo haya transparentado el marco y el tono de campaña en el cual se suceden todas las novedades de la agenda pública. Hasta el domingo próximo, será ineludible observar todo con ese prisma.

Anclas sueltas

Otro de los gráficos con datos del Banco Mundial que exhibe Daza muestra que la economía argentina también ha sido en este siglo la más volátil del mundo. Peor que Ucrania, que se encuentra en guerra. El viceministro de Economía intenta de ese modo darle un marco más amplio que la coyuntura a la inestabilidad que está agitando las aguas de la economía.

Las tres anclas que parecían estables desde el último acuerdo con el FMI están dando muestras de turbulencia.

Primero fue la trepada del dólar a un nivel más cercano al techo que al piso de la banda cambiaria convenida con el Fondo. Luego vino el Congreso Nacional, que sacudió el ancla fiscal. “Vemos todo el tiempo cómo el Congreso vota leyes que lo único que buscan es empujar a un nuevo default“, declaró ante inversores el economista independiente Ricardo Arriazu.

Los tiempos electorales acomodaron en el Parlamento una nueva alianza táctica: la del peronismo de los gobernadores y algunos de sus satélites, con el kirchnerismo. Un bloque cuya propuesta generó una síntesis irónica en las redes: “Equilibrio fiscal + déficit”.

Finalmente, entró en agitación el ancla monetaria. El costo del dinero subió a niveles incompatibles con las metas de crecimiento económico. La economía argentina no está en recesión: no se han registrado dos trimestres consecutivos de decrecimiento. Pero las señales de estancamiento son cada vez más notorias. Hay un último gráfico de Daza que enmarca el contexto: la economía argentina es la cuarta más cerrada del planeta.

Para corregir esa extraordinaria anomalía compiten dos polos. Uno quiere profundizar el encapsulamiento hasta encabezar el podio. El otro está obligado a elegir entre la utopía libertaria o el pragmatismo liberal.

Sólo las urnas pueden definir, acaso, el diseño político de ese nuevo orden.