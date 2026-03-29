El desafío moral en crisis

Gastos por menos de 10.000 dólares pusieron en jaque al Gobierno. Primero el viaje en el avión presidencial de la mujer del Jefe de Gabinete, después un vuelo privado a Punta del Este que puso bajo la lupa las inconsistencias que habría entre los haberes de Manuel Adorni y su nivel de gastos y la aparición de propiedades que todavía no figuran en sus declaraciones juradas. Los hechos y sus evasivas en la conferencia de prensa hirieron el corazón de la batalla cultural de La Libertad Avanza y el desafío moral que planteó Javier Milei el 1 de marzo en el Congreso.

En su reaparición Adorni terminó abruptamente la conferencia de prensa enojado por el comentario sobre la falta de apoyo del gabinete. En su presentación estuvo la mitad de los ministros pero no hubo tanto respaldo en el inicio del affaire por sus vuelos. Esta última semana la orden bajó directamente desde Karina Milei que hasta empujó a solidarizarse a Patricia Bullrich, competidora directa de vocero para el 2027. La senadora llegó a regañadientes y, si bien posó con un gesto cariñoso apoyando su cabeza sobre la del funcionario, su sutil mensaje hizo referencia a la agenda parlamentaria más que al herido funcionario. Apenas escribió un “Vamos Manuel” con una tibieza que en su entorno justificaron en respuesta a las sospechas que sobre sus intenciones electorales dejan trascender desde el primer piso de Casa Rosada. Incluso el bullrichismo le atribuye al propio Adorni –más que a la secretaria general- la decisión de bajarla de la conferencia de prensa en la que el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva presentaron a Nahuel Gallo, el gendarme que regresó tras 448 días preso en Venezuela. Bullrich se tomó revancha, lo invitó a su despacho en el Senado y lo invitó a ver la obra de teatro que protagoniza su marido en la calle Corrientes.

Las internas en La Libertad Avanza tienen implicancias electorales y en la gestión. La vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de Diputados Martín Menem se tirotean con mensajes en redes sociales. Estos días con acusaciones respecto a cuánto café se consume en cada cámara. Pero además Karina Milei mandó a obturar la comisión de Inteligencia para cuya presidencia promueve a Sebastián Pareja, diputado y presidente de LLA Buenos Aires al que los jóvenes influencers libertarios no quieren. A Lilia Lemoine la premiarán con Juicio Político y a Lorena Villaverde con la secretaría de Ciencia y Técnica.

El juicio por YPF izó bandera blanca y en la tregua Milei agradeció a todo el equipo, incluidos los funcionarios que reportan directamente a Santiago Caputo que además de apadrinar a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y al flamante Procurador Sebastián Amerio; tuvo que auxiliar a Adorni a quien todos reconocen como su adversario interno.

El fallo en Estados Unidos a favor de la Argentina le dio argumentos a Milei contra Cristina Fernández de Kirchner y contra Axel Kicillof que por ahora y junto al sanjuanino Sergio Uñac son los únicos autolanzados precandidatos del peronismo. Ese mismo fallo valida los argumentos de Kicillof y de CFK a la vez que anima a un amplio sector de dirigentes intermedios. ¿Qué sucedería en Argentina si algunos temas se defendieran sin grietas?, plantean.

En ese sentido Miguel Pichetto volvió a la carga en su intento por sumar adherentes a favor de un armado electoral que sea lo suficientemente amplio como para abarcar a toda la oposición. El jueves recibió en su despacho al diputado rionegrino Marcelo Mango y le planteó un acuerdo de políticas estatales en torno al trabajo, la producción y la educación. No pareció sesgado a ninguna candidatura, ni siquiera a la de Kicillof. También conversaron sobre cómo articular ese posible futuro espacio en el Congreso donde el Gobierno ya envió la Ley Hojarasca y la de Expropiaciones entre una batería reformista que se diseña.

El miércoles pasado a última hora Adorni llamó a Martín Menem y le pidió las preguntas de los diputados nacionales para su informe del próximo 29. Este sábado cerró el plazo para enviar el cuestionario en el que diputados rionegrinos anotaron sus reclamos por la desinversión del Estado Nacional en salud y educación. La mayoría de la oposición aprovechará la ocasión para poner contra las cuerdas al jefe de Gabinete en su peor momento.