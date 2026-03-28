Milei habló de “alegrías” tras el fallo por YPF y volvió al “principio de revelación”

El presidente Javier Milei publicó un mensaje enigmático en redes sociales luego del fallo favorable de la justicia de Estados Unidos en la causa por YPF, que evitó al país el pago de más de 16.000 millones de dólares.

En su publicación, el mandatario volvió a referirse a su concepto del “principio de revelación” y aseguró que cada jornada le trae nuevas “alegrías”. “Cada día que pasa me sorprende las alegrías que me trae el principio de revelación. Es más, hay momentos que creo que las alegrías llegan a su fin, sin embargo, las estupideces y miserias humanas me traen nuevas sorpresas. El día que lo asimilemos seremos potencia mundial”, escribió.

El Presidente utiliza con frecuencia esta idea en sus intervenciones públicas. Según su propia definición, se trata de situaciones que permiten identificar con claridad quiénes están “del lado del bien o del mal” dentro del escenario político.

El mensaje fue difundido en medio del impacto político generado por la resolución judicial vinculada a la reestatización de YPF, que fue interpretada por distintos sectores como un alivio financiero para la Argentina. Al mismo tiempo, el fallo reavivó el debate sobre las responsabilidades de gestiones anteriores y la estrategia legal del Estado en el litigio.

En ese contexto, la publicación de Milei también fue leída como una respuesta indirecta a las críticas de la oposición, en una discusión que continúa escalando tras la decisión de la justicia estadounidense.