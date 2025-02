El ministro y las dos emergencias

Dos emergencias se expusieron esta semana en Neuquén, con dos niveles de atención por parte del gobierno de Rolando Figueroa: la penitenciaria, que pidió declarar por ley apenas asumió su gestión, y la de los incendios descontrolados que afectan un sector del Parque Nacional Lanín.

En ambas tuvo protagonismo el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Porque eligió desoír las dos citaciones que le hizo el juez Juan Manuel Kees para que explique cuál es el plan del gobierno para solucionar el gravísimo problema de superpoblación en cárceles y comisarías y, en cambio, respondió a través de posteos en redes sociales que su prioridad era estar en los incendios.

“Seguimos trabajando para coordinar el operativo en la zona. Continúa la intervención de cuatro helicópteros y dos aviones, coordinados por el ministro de Seguridad”, publicó el jueves mientras se desarrollaba la audiencia por el habeas corpus colectivo que pidió el Ministerio Público de la Defensa para poner un cupo en las comisarías.

No era tanto una cuestión de prioridades políticas, sino de cumplir o no con la ley. Posiblemente el único motivo por el cual Nicolini no fue convocado por la fuerza pública como hubiera ocurrido con cualquier ciudadano común fue porque la conduce él. Y porque ningún funcionario del Poder Judicial tenía su contacto pese a que fue integrante hasta el 2023.

El ministro de Seguridad es una de las figuras más leales que tiene Figueroa en su gabinete. Se conocen hace años y, cuando ganó la elección, aceptó dejar su lugar de juez administrativo para asumir un área por demás compleja. Si es cierto que fue bajo la promesa de ser considerado para un eventual vacante en el Tribunal Superior de Justicia, Nicolini debería poder sumar méritos para esa futura discusión.

Las condiciones crueles e inhumanas en las que hoy residen las personas que están presas en cárceles y comisarías puede que no conmueva el debate público, más bien se ha demostrado en la Legislatura que la mayoría de los diputados repelen esa discusión, pero hay otras deudas que sí.

El gobierno todavía no pudo dar una respuesta por la desaparición hace casi siete meses de Luciana Muñoz, la joven de 20 años que fue vista por última vez en el barrio Gran Neuquén de Neuquén capital. Nicolini justificó hace poco que están investigando “todas las líneas”, que la policía realiza por su cuenta, paralelamente a lo que ordena la fiscalía, y destacó que se multiplicó por diez la recompensa. “Tenemos la esperanza y la expectativa de poder tener un resultado favorable a la mayor brevedad posible”, afirmó.

Neuquén también tiene un problema cada vez mayor de inseguridad y cierto malestar en la propia policía, pese a los esfuerzos salariales que se hicieron en el último tiempo para intentar acomodar la situación de los agentes.

El ministro ahora eligió mostrarse como una de las cabezas visibles de la lucha contra los incendios que bien podría haber delegado en su secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna. El gobernador también se puso al frente y declaró que gestiona “personalmente” los vehículos, aeronaves y herramientas para los brigadistas.

Figueroa piensa que es tiempo de volverá a revisar las actividades que se pueden realizar en los parques nacionales, que es cierto, pero también se van a necesitar cada vez más recursos y una política de monitoreo y prevención más activa. Si no lo va a hacer el gobierno nacional, lo deberán hacer las provincias.

El presidente Gabriel Boric pareció salir a dar un mensaje este fin de semana. “Así se prepara Chile”, salió a presumir sus 3.000 brigadistas, dos aviones tanqueros y 41 helicópteros. Si funciona, puede ser un modelo para imitar.