Figueroa adelantó la largada

La elección de senadores y diputados del 26 de octubre está tomando un protagonismo pocas veces visto en el gobierno provincial de Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa parece estar poniendo demasiado en juego para una legislativa de medio término donde el plebiscito natural es al gobierno nacional, no al propio.

Pero juega “a ganar”, como ya anticipó cuando presentó sus candidatos, lo que implica también asumir el riesgo de que, aún un buen segundo lugar, pueda leerse como una derrota al momento de contar los votos.

Esta semana, el gobernador se lanzó de lleno a la campaña con un video que anticipa el “concepto” de la estrategia, y que no es nada nuevo bajo el sol, de la “neuquinidad” versus Buenos Aires.

Figueroa puso su voz para el spot que salió apenas una o dos horas antes que el de Alberto Weretilneck: los gobernadores rechazaron participar de la alianza nacional con sus pares de Córdoba, Santa Fe o Chubut porque tienen su propio armado de bloque.

La que viene es una campaña casi en espejo que comparte algo más que un posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei, sino intereses regionales en común como la negociación de las próximas concesiones hidroeléctricas y el desarrollo de Vaca Muerta ahora que Río Negro empezó a hacerse un lugar como puerto exportador de hidrocarburos.

No hubo sorpresas el jueves, al cierre del plazo para presentar las alianzas electorales, ya que se inscribieron las tres anticipadas, aunque sí un detalle que no llegó a tomar estado público.

Encuentro Republicano Federal, el partido de Miguel Ángel Pichetto que, en su último amague político, quiso candidatear a Jorge Sobisch como diputado nacional, intentó a última hora sumarse a La Neuquinidad.

La apoderada de la alianza, Camila Figueroa Vinassa, solicitó a la jueza Carolina Pandolfi incluir a ese espacio político el mismo jueves de cierre, pero la magistrada no lo autorizó. Rigurosa como siempre, advirtió que habría sido necesaria la confección de una nueva acta constitutiva con la participación de todos los partidos integrantes, lo que consideró ya resultaba “improcedente”.

Pandolfi dictó el reconocimiento de La Neuquinidad el mes pasado con la conformación de los ocho partidos originales, por lo que incorporar uno nuevo habría implicado formar un nuevo expediente con una nueva alianza. Next time.

De todas formas, en el oficialismo explicaron que Encuentro Federal se sumará “no formalmente, pero con un acuerdo programático” similar al que hizo Primero Neuquén, el espacio de Mariano Gaido. El presidente del partido, Juan Ríos, tenía prevista la firma del acta este fin de semana.

Las otras dos alianzas electorales que se presentaron fueron Fuerza Patria y el FIT Unidad. El kirchnerismo llegó con menos estructura que en años anteriores, en parte, por la fuga de partidos a La Neuquinidad de Figueroa, pero también por diferencias internas.

Por lo mismo, el trámite para constituir el frente fue dificultoso y obligó a Darío Martínez, quien había renunciado hace semanas a la presidencia del PJ, a firmar una nota dando su aval al armado. El Congreso Provincial realizado en mayo había establecido que toda alianza debía tener su “aprobación expresa”, algo que olvidó la reemplazante María Elena Paladino al presentar los papeles. Pandolfi tampoco les dejó pasar ese detalle.

Esta semana será para las candidaturas. Los partidos y alianzas tienen tiempo hasta el domingo hasta la medianoche, pero la mayoría irá dando definiciones antes. Pablo Cervi da casi como un hecho que encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza. César Godoy espera que le “cumplan” lo mismo en Fuerza Patria.