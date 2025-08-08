Se confirmaron solo tres alianzas en Neuquén al cierre del plazo, pero la oferta electoral será mayor

Rolando Figueroa en la presentación de la lista de La Neuquinidad. Foto: Emiliano Ortiz.

Solo tres alianzas electorales se habían presentado esta noche, al cierre del plazo, para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre. La inscripción en el juzgado federal N°1 de Neuquén terminó sin sorpresas, con los frentes que ya se venían anticipando desde el mes pasado: La Neuquinidad, Fuerza Patria y el FIT Unidad.

La oferta electoral que tendrán los ciudadanos de la provincia se completaría con otros cuatro o cinco partidos que competirán en solitario, entre ellos La Libertad Avanza, Más por Neuquén, Fuerza Libertaria, Desarrollo Ciudadano y Unidad Popular, que decidió no participar de la alianza kirchnerista.

Entre las tres que se presentaron anoche, la que había empezado el trámite con más anticipación había sido La Neuquinidad, el espacio de Rolando Figueroa para disputar las bancas de senadores y diputados.

Firmó su acta constitutiva el 7 de junio con la integración de ocho partidos: Comunidad, Avanzar Neuquén, el PRO, Arriba Neuquén, Nuevo Compromiso Neuquino, Unión Popular Federal, Frente Grande y el Partido Socialista.

También hizo un llamado a internas para fines de julio, en cumplimiento del requisito que había impuesto la justicia electoral, pero solo se presentó la lista auspiciada por el gobierno y que encabeza Julieta Corroza.

Trámites a contrarreloj en Fuerza Patria

Por otra parte, Fuerza Patria enfrentó mayores obstáculos para ordenar su tropa, primero, y cumplir los trámites formales, después. Tras algunas fugas internas, la alianza firmó su acta de constitución el 1 de agosto con solo cuatro partidos: el PJ, Libres del Sur, El Frente y la Participación y el Partido Solidario.

El espacio estuvo hasta ayer subsanando las observaciones que le había hecho la jueza Carolina Pandolfi y que incluyeron la firma de un acta complementaria donde el ahora expresidente del PJ, Darío Martínez, dio su aval para la integración del frente electoral.

La alianza no tendrá internas y presentó una propuesta de definición de candidaturas por “elección indirecta”, a propuesta de cada partido.

El FIT Unidad demoró, pero cumplió

En cuanto al FIT Unidad, nuevamente se integrará por el PTS, Izquierda Socialista, el Partido Obrero y Nueva Izquierda. Fue el último en presentar ayer los papeles en el juzgado federal, aunque ya habían anticipado el acuerdo interno para ordenar las listas y definir candidaturas.

Como anticipó Diario RÍO NEGRO, el diputado provincial y trabajador ceramista, Andrés Blanco, confirmó que será el primer candidato a senador por Neuquén de la lista en las elecciones de octubre.