El sugestivo video que publicó Rolando Figueroa sobre La Neuquinidad, a horas del cierre de alianzas

A horas del cierre de alianzas para las elecciones nacionales del 26 de agosto, el gobernador Rolando Figueroa puso primera y publicó en sus redes sociales un sugestivo video que anticipa la campaña de La Neuquinidad. «En estos tiempos tenemos que elegir entre quienes defienden Neuquén o quienes siguen órdenes de Buenos Aires», planteó. Las imágenes llevan su voz en off y no muestran a los candidatos, pero sí un logo muy similar al que irá en las boletas.

«Entre la voz de La Neuquinidad o el silencio de los que bajan la cabeza y esperan órdenes. En cada ley, en cada presupuesto, en cada decisión nacional, está en juego nuestro futuro: los recursos que generamos, el trabajo de nuestra gente, las oportunidades para nuestros hijos», dice el texto que acompaña el video en redes.

Figueroa afirmó en esa publicación que «es tiempo de llevar la voz de la neuquinidad al Congreso de la Nación» y «poner a Neuquén primero».

En las corto audiovisual que acompaña el posteo en redes, se ven imágenes de paisajes de la provincia, de personas trabajando en yacimientos petroleros, en el campo, en la construcción, en escuelas y hospitales.

Rolando Figueroa y el video de La Neuquinidad: el logo del mapita

«A Neuquén lo miran cuando conviene y lo olvidan cuando no. Cuando hay que producir, nos piden más. Cuando hay que ajustar, nos sueltan la mano», dice la voz en off del gobernador en el inicio del video que dura 1:09 minutos.

En el cierre, asegura que «lo más valioso de Neuquén no es lo que está escondido bajo la tierra, está a la vista de todos» y que «la neuquinidad nuestro mejor recurso», en un juego de palabras con el nombre que se le dio a la alianza.

Pero no solo eso, en el final también está la imagen de un logo prácticamente igual que llevará el espacio político en las boletas del 26 de octubre y que incluye el mapa de Neuquén, similar al que usaba el MPN. Para las elecciones reservó los colores verde, violeta, celeste y azul, en cambio, el que sale en el video es blanco.

Rolando Figueroa y el video de La Neuquinidad: ¿campaña o concepto?

Desde el gobierno provincial describieron la publicación como el «concepto» que llevará el oficialismo para las elecciones legislativas y negaron que se trate de un lanzamiento de la campaña.

Según el cronograma aprobado por la justicia electoral, recién el 27 de agosto será el comienzo de la campaña, unos 10 días después de que se presenten las candidaturas de todos los partidos. Esto implica la realización de actos públicos, por ejemplo.

En cambio, el 21 de septiembre será el inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisuales para la difusión de spot de los partidos y candidatos.

El artículo 64 quater del Código Electoral Nacional dice expresamente: durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten.