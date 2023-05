Intoxicación por consumo de alimentos contaminados

Es importante almacenar los alimentos en lugares frescos y secos, en envases con tapa y preferentemente no usar bolsas. Fortalecer la higiene y mantener los residuos en recipientes cerrados.

Cuando nos referimos a la contaminación, esta incluye cada ámbito de nuestra existencia, dentro y fuera de nuestros hogares siempre está el cuidado que debemos hacer del ambiente y también en lo que consumimos.

La contaminación en los alimentos es una preocupación general, existen diferentes tipos de contaminantes que prevalecen en el medio aunque no le prestemos atención. Contaminantes biológicos, químicos y físicos son productores de una cadena de malestares que podemos evitar. Los contaminantes biológicos son los producidos por animales como los roedores, bacterias o parásitos que se producen mediante la saliva, este tipo de contaminación es la más habitual en el mundo. Los contaminantes químicos habituales son los pesticidas que suelen estar en los productos antes de ser consumidos, por ejemplo los productos que curan las frutas o los antibióticos que se les inyectan a los animales para engordarlos.

Los conservantes que inhiben el crecimiento de los microorganismos y generan mayor perdurabilidad de los alimentos en el tiempo, se incluyen en este tipo de tóxico. Por último están los contaminantes físicos que son los producidos a la hora de elaborar los productos, por ejemplo pueden ser los cabellos que se desprenden al cocinar o los huesos de animales, cascaras o espinas, pueden ser también las uñas o no lavarse las manos adecuadamente. En estos tres casos, que incluyen las grandes contaminaciones de alimentos, es necesario advertir la limpieza y desinfección antes de cada manipulación.

Cuando nos referimos a la carne roja, se presenta la incógnita de saber si es apto para nuestro organismo la ingesta de la misma bien roja y jugosa por dentro. Según fuentes oficiales no es apto ingerir la carne de esta manera, siendo la cocción adecuada la que logra un color amarronado, resultando la mejor opción si nos referimos a cuidar nuestra salud. Según Jorge Torelli, consejero del Instituto de Promoción de Carne Vacuna de Argentina, la carne picada y de hamburguesas por ejemplo tienen que estar bien cocidas, aunque un bife puede verse rojo por dentro y no ser peligroso, ya que las bacterias no penetran hasta el músculo de la carne.

En Enero de este año se alertó a la población sobre los cuidados que hay que tener al consumir carnes y achuras. Fue en Buenos Aires, precisamente en Berazategui, donde dos personas murieron como consecuencia del consumo de las mismas. Las sustancias como la Leptospirosis y Salmonella, que son bacterias que suelen estar en la orina de los animales y que sobreviven en lugares húmedos y de poca luz, pueden prevalecer en ríos o arroyos en circunstancias recreativas, por ejemplo cuando la gente va a pescar, convirtiéndose en un foco de contaminación.

La cadena de Mcdonald’s ha emitido un comunicado en relación a la elaboración de productos con pollo, a causa de los antibióticos que les colocan a los animales para engordarlos o hacer las carnes más ricas. El Centro de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos calcula que los virus y bacterias resistentes a los antibióticos que les colocan a los pollos, provocan 23 mil muertes en el país por año y dos millones de enfermos, se convierten en cifras alarmantes.

Mucho se puede hablar sobre la concientización de ingesta de alimentos y es necesario tener en cuenta que es importante almacenar los alimentos en lugares frescos y secos, en envases con tapa y preferentemente no usar bolsas ya que los roedores las rompen. Fortalecer la higiene de los hogares y mantener los residuos en recipientes bien cerrados pueden ser algunas medidas efectivas para evitar la contaminación ambiental y de los productos que consumimos.

Fuentes.

Mayoclinic.org/es “Intoxicación alimentaria”

Daniel Cervera Blog sobre aditivos y la carne. Danielcervera.es/blog

Aconsa “Contaminantes en alimentos: qué son y cómo evitarlos.

Bbc.com “Cuales son los riesgos de consumir pollo con antibióticos” 5 Marzo 2015 BBC NEWS MUNDO

BBC NEWS MUNDO ¿Cuán seguro es comer carne poco cocida? 10 Diciembre 2015

Infobae “Intoxicación por consumo de achuras en Berazategui: confirmaron Leptopirosis en dos de los afectados»