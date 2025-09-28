Jugadas en tiempo de descuento

Donald Trump le dio a Javier Milei un cheque en blanco sin firma, condicionado a un distanciamiento de China y al resultado electoral del 26 de octubre. De urgencia, el Gobierno armó el domingo anterior un sale de 72 hs con retenciones 0 para campear la tormenta desatada por el riesgo país y el dólar. Así Luis “Toto” Caputo recuperó reservas y autoestima a costa del descontento de productores de granos con una realidad muy distante a los productores frutícolas del Comahue.

Ese día y hasta ya iniciado el lunes al ministro de Economía lo acompañó Santiago Caputo, eficaz traductor de la ciclogénesis económica y política en discurso esperanzador.

Con la necesidad de despejar la incertidumbre electoral el Presidente apuntará a generar confianza y se enfocará en grandes distritos que aportan caudal de votos y bancas en Diputados –Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires- pero también en los ocho que renuevan senadores. Tres provincias patagónicas tienen doble casillero: Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. Son nueve bancas en juego en tres distritos donde la elección puede polarizarse o dividirse en tercios.

A los candidatos neuquinos les apalabraron la visita de Milei mientras que Mauricio Macri parece priorizar la prudencia.

En cambio asumió una posición activa María Eugenia Vidal que deja su banca en diciembre y no se tentó con los armados electorales. La jefa de la Fundación Pensar ya viajó a Chubut y esta semana voló de Buenos Aires a Viedma con Juan Martín y Martina Lacour, los candidatos amarillos puro que rompieron el acuerdo con La Libertad Avanza apenas unos días después de haberlo firmado en el despacho de Lorena Villaverde.

Los aspirantes al Congreso estuvieron en la sede del PRO de la calle Balcarce donde reapareció el expresidente decidido a rearmar el partido después de la elección nacional. “Vamos a volver a ser opositores” les dijo pero no se mostró tan convencido cuando le pidieron que recorriera el país en plan de campaña. Incómodos lo escuchó Cristian Ritondo –que evitó las fotos- mientras que Diego Santilli se prestó sonriente a las imágenes entre candidatos de alianzas muy diversas según las realidades de cada distrito. Como trascendió evitó sumarse la santafesina Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe y cabeza de la lista de Provincias Unidas, el espacio que integra su gobernador Maximiliano Pullaro y que esta semana tendrá cumbre en Chubut.

En ese escenario de ebullición electoral el jefe de gabinete Guillermo Francos quedó bajo amenaza de una moción de censura por la no aplicación de la Ley de Discapacidad y este lunes vuelve a convocar al Consejo de Mayo con el que busca consenso para la reforma laboral y tributaria y también para el Presupuesto. No tener la ley máxima puede ser tentador para el Gobierno pero se volvería un peligroso mensaje de debilidad, al menos en el actual contexto.

“Cada vez que señalamos un error del Gobierno dicen que somos funcionales al kirchnerismo. Falso. Siempre estuvimos en contra del kirchnerismo” se defendió el exintegrante de la Mesa de Enlace y senador macrista Alfredo de Angeli tras las quejas de cientos de productores y de las entidades del campo por el beneficio que lanzó el Gobierno y sólo aprovechó un puñado de exportadores.

El mismo argumento utilizan varios gobernadores que toman distancia de Casa Rosada pero no quieren ser apuntados como ‘golpistas’. Es visible el intento de equilibrio que aleja a Alberto Weretilneck y a Rolando Figueroa de los diversos armados como Provincias Unidas. Hasta hace poco los invitaban a sumarse, en las últimas semanas desistieron y reconocen que los ven jugando a dúo en su propio esquema.

La reunión del jueves en Bariloche, con amplitud ideológica de gobernadores bajo el paraguas del Consejo Federal de Inversiones, expuso en paralelo la falta de volumen del Consejo de Mayo y los puentes que rompió Milei a fuerza de motosierra.

El peronismo, unido, busca polarizar la escena ayudado por el pacto Milei-Trump, el nuevo endeudamiento y la última versión de cepo cambiario.