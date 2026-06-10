La basura electrónica y su manejo
Cesar Atila Ortiz – Asesor
DNI 25.552.007
GENERAL ROCA
La basura electrónica enterrada actúa como una bomba de tiempo química al generar lixiviados (líquidos tóxicos). Al infiltrarse de manera silenciosa en los suministros de agua y alimentos de las poblaciones circundantes, estas sustancias provocan graves daños a la salud humana, entre los que destacan:
- Insuficiencia renal crónica: El cadmio se deposita en los túbulos proximales de los riñones, lo que destruye su capacidad de filtración y provoca desmineralización ósea severa.
- Toxicidad hepática: El cromo hexavalente satura las células del hígado, induciendo necrosis y un mal funcionamiento metabólico crónico.
- Hipotiroidismo y bocio: Los retardantes de llama bromados (BFR) mimetizan las hormonas tiroideas, bloqueando su producción normal.
- Infertilidad y daños fetales: El contacto con los lixiviados disminuye radicalmente el conteo y la movilidad del esperma. En mujeres embarazadas, cruza la placenta y provoca muertes fetales, partos prematuros y malformaciones congénitas.
- Daño al ADN: Las toxinas causan un estrés oxidativo severo y aberraciones cromosómicas en los linfocitos.
- Inmunodeficiencia: Se debilita el sistema inmunitario y se reduce la efectividad de las vacunas comunes.
- Carcinogénesis: Elementos como el berilio y el arsénico, catalogados como cancerígenos directos, disparan los casos de leucemia, tumores hepáticos y cáncer de pulmón.
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