La basura electrónica y su manejo

Cesar Atila Ortiz – Asesor

DNI 25.552.007

GENERAL ROCA

La basura electrónica enterrada actúa como una bomba de tiempo química al generar lixiviados (líquidos tóxicos). Al infiltrarse de manera silenciosa en los suministros de agua y alimentos de las poblaciones circundantes, estas sustancias provocan graves daños a la salud humana, entre los que destacan:



Insuficiencia renal crónica: El cadmio se deposita en los túbulos proximales de los riñones, lo que destruye su capacidad de filtración y provoca desmineralización ósea severa.