La Corte le da oxígeno a Milei

La Corte Suprema volvió a favorecer al Gobierno Nacional: le dio tiempo y oxígeno a pesar de que su último fallo tomó en cuenta parte del reclamo de los amparistas de Río Negro en defensa de la Ley de Tierras y los límites de venta a extranjeros. El efecto parlamentario podría ser exactamente el contrario si el oficialismo le resta apoyo a la oposición en su intento por rechazar el cuestionado DNU 70/23.

Gobernadores, diputados y senadores del sector más dialoguista se reconocían incómodos ante la disyuntiva a la que los expuso el alto tribunal al deslegitimar la demanda de excombatientes de Malvinas, aún aquellos que rechazaban los cambios a la Ley de Tierras. Este fallo suaviza la urgencia y para salvar el DNU, que no se puede votar parcialmente, el Gobierno reflota la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y vuelve a sumar un capítulo sobre tierras.

En aquella oportunidad fue clave la postura de gobernadores como el neuquino Rolando Figueroa; el misionero Hugo Passalacqua, el santacruceño Claudio Vidal o, entre otros, el salteño Gustavo Sáenz. Y lo vuelven a ser frente a la sesión convocada por un amplio abanico opositor para el jueves 15 -en rechazo al decreto sobre cuya constitucionalidad la Corte evita fallar- y la del 21 convocada por el oficialismo.

Al asumir en 2023 Milei usó la necesidad y la urgencia como una excusa para prescindir del Congreso en el que desembarcó en clara minoría. La otra herramienta fueron las mega leyes que contienen decenas o hasta cientos de modificaciones a la legislación vigente, un instrumento que impulsó Federico Sturzenegger y del que reniega el ala más política del oficialismo por las dificultades que implica lograr consenso, entre ellos la senadora Patricia Bullrich que así se lo explicó el viernes al presidente en un encuentro de dos horas en el que charlaron de sus diferencias.

En ese contexto Karina Milei viene advirtiendo a diputados y senadores que la prioridad de los próximos meses será la sanción de reformas. “El año próximo será electoral y va a ser difícil sacar leyes”, explicó en Casa Rosada donde además ordenó evitar confrontaciones con los gobernadores, al menos durante debates clave como el Presupuesto y la reforma electoral. Especialmente las próximas dos semanas.

El pedido de la hermana del presidente explica el ruido que generó en la mesa política nacional la declaración de Aníbal Tortoriello asegurando que sería el candidato a gobernador por La Libertad Avanza en 2027. Lo desmintió -o relativizó, según se interprete- el apoderado Damián Torres en nombre de la estrategia nacional que implica frenar por ahora los posibles nombres mientras se consolidan construcciones como la de Río Negro con el PRO. Salvo porque se descuenta que Santilli será candidato en Buenos Aires, en ningún otro distrito se bendijo a nadie a la espera de pactos que prioricen las leyes y faciliten la reelección presidencial, incluso en detrimento de algún armado provincial.

Por la misma razón se discontinuaron fotos como la que por el traspaso de rutas compartieron el jefe de gabinete Diego Santilli; el ministro de Economía Luis Caputo; el gobernador Alberto Weretilneck y el senador Enzo Fullone. Las fotos que se difunden son las de Santilli negociando con gobernadores. En paralelo Karina Milei tiene las riendas electorales y su hermano se aferra al triunfo de Flavio Bolsonaro en Brasil y a una nueva visita a Donald Trump buscando impacto electoral en Argentina.

En vísperas de un nuevo índice de inflación que seguirá sin empezar con 0 y hasta subiría algunas décimas, hubo ruido en el área de Economía. Primero cayó mal la auditoría de la AGN respecto a la pérdida de mil millones de dólares de las reservas de oro y luego se agitaron rumores por la visita al gabinete del economista Alberto Ades, que quiere un dólar más alto pero que negó haber presentado un plan alternativo. Aquejado por un malestar no estuvo el ministro Caputo que en cambio esa misma noche fue a un streaming mileísta a defender su gestión y la reelección del presidente.