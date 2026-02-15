La semana de la “grandeza” de Milei

Aún con marcadas diferencias, la oposición peronista logró mantenerse unida en el Congreso, lo que no impidió que La Libertad Avanza, con un amplio abanico de aliados, le diera una semana de triunfos a Javier Milei que decretó al 2026 como “El año de la Grandeza”.

Las tres leyes que el oficialismo puso a consideración de diputados y senadores –Reforma Laboral, Reforma Penal Juvenil y Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur- lograron media sanción con holgura. El justicialismo se dividió únicamente en la votación del acuerdo con la Unión Europea con diferencias tan notorias como las que expresaron los exministros Agustín Rossi y Elsa Kelly –a favor- y los excancilleres Jorge Taiana y Santiago Cafiero, en contra.

El peronismo, incluso entre quienes votaron positivamente, mostró dudas sobre el impacto en la industria pero marcó beneficios para las economías regionales. El tablero reveló la rebelión del PJ en las provincias agroganaderas y al menos en esta votación expuso el debilitamiento del sector de Máximo y Cristina Kirchner.

Después de un 2025 donde varios proyectos torcieron la voluntad mileísta el oficialismo rompió aquel frontón de Unión por la Patria, UCR y provinciales. Además del PRO y del radicalismo, gracias a los buenos oficios del ministro del Interior Diego Santilli, el Gobierno cohesionó a los mandatarios de Misiones, Salta, Tucumán y Neuquén. El catamarqueño Raúl Jalil esta jugó del otro lado aunque quizás liberado porque LLA tenía votos suficientes.

La Reforma Laboral dejó en evidencia el magro resultado electoral del peronismo el año pasado: el justicialismo, más los senadores de Santiago del Estero y los cinco que se mantienen disconformes dentro del interbloque –de Jujuy, Catamarca, La Rioja y Tucumán- apenas sumaron 30 voluntades contra los 42 que juntó el oficialismo.

Patricia Bullrich, que celebró con un video inspirado en la película “El diablo se viste a la moda” y en el que no mencionó ni al presidente ni a La Libertad Avanza, se jactó de concentrar las negociaciones a pesar del evidente trabajo de Santilli que habló uno a uno con los gobernadores, desactivó todas las ligas que los reúnen y ya trabaja junto al PRO y Cristian Ritondo en su candidatura a gobernador 2027.

A la senadora le atribuyen haber quitado o agregado artículos, incluso el que expuso el desregulador Federico Sturzenegger. Entre los recortes de beneficios a los trabajadores el más impactante parece ser la regulación de licencias y la quita salarial de acuerdo a la caracterización de las enfermedades o accidentes que sufrieran los trabajadores. Los involuntarios –como un virus o un cáncer- o aquellos atribuibles a decisiones voluntarias del empleado como jugar al fútbol o bailar en el tiempo libre implicarán una merma salarial de un cuarto o un 50%.

El exitismo oficial se topará esta semana con algunos sobresaltos. Desde el PRO Cristian Ritondo insistirá en sumar la posibilidad de que los salarios se depositen en bancos digitales y billeteras virtuales mientras que en Provincias Unidas no aceptan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en los términos de la media sanción.

A la mayoría además le cuesta explicar la baja en los montos para casos de licencia que al peronismo le sirve para mantener la unidad en base a un tema fundacional del partido.

En ese contexto el rol de los patagónicos ofrece particular lectura: finalmente los senadores santacruceños votaron en contra de la reforma laboral y cuidaron el perfil de Claudio Vidal, un gobernador de origen sindical, mientras que la neuquina Julieta Corroza acompañó al Poder Ejecutivo Nacional. En las fotos del triunfo los libertarios de Río Negro y Neuquén -Enzo Fullone, Nadia Márquez y Pablo Cervi- se ubicaron en un lugar visible, que les permite capitalizar el triunfo aunque en un rol nunca tan protagónico como el que mostró la exministra Bullrich.