La toxicidad y las encuestas

Año a año nos desencantamos con resultados que no supieron anticipar, pero volvemos a salivar cada vez que llegan a nuestros teléfonos.

Dejen de encuestar”. El pedido, no del todo en serio, salió del candidato a gobernador Rolando Figueroa hacia sus equipos. Ya no les cree a las que lo dan ganando ni a las que le dan perdiendo, hay números por todos lados y hasta desconfianza por respuestas que, considera, en muchos casos están condicionadas.

El pedido de quien busca posicionarse como principal adversario del oficialista Marcos Koopmann fue: “hagan de cuenta que estamos empatados, salgan a buscar el voto que falta”. Un poco contradictorio porque, en la misma semana, difundió una gacetilla de prensa donde asegura que está liderando los sondeos.

Hay algo de tóxico en el vínculo con los encuestadores, porque año a año nos desencantamos con resultados que no supieron anticipar (acá y allá), pero volvemos a salivar cada vez que llega a nuestros teléfonos uno de esos pdf con cinco o seis páginas que nos revelan ganadores, perdedores y tendencias. No puedes vivir con ellos, no puedes vivir sin ellos.

Para una provincia como Neuquén también es difícil medir temperaturas habiendo zonas con perfiles tan heterogéneos. Proyectar de un relevamiento en Zapala y Cutral Co el eventual comportamiento del “interior” posiblemente lleve al error. El votante del sur no es igual al del centro o norte del territorio.

Para algunos son 19 las ciudades más determinantes para la elección, aunque hay solo 11 que exceden los 10.000 electores. Y en el recuento final, va a valer hasta el último paraje y urna fuera de radio.

Para el MPN falta esperar que no venga un “viento de costado” o se cometa algún error no forzado. Del tipo mostrarse castrando un gato en vivo.

El MPN cuenta con obtener un cómodo triunfo en Zapala y Rincón de los Sauces y con ganar, quizás más modestamente, en la capital. Se dicen “competitivos” (es decir, van abajo) en el sur y Chos Malal, y anticipan final indefinido para Añelo. El sector Azul y Blanco del partido se está ocupando personalmente de apuntalar esa campaña.

Esta semana se instalará Daniela Rucci, primera candidata a diputada e hija del líder petrolero, Marcelo Rucci, para acompañar un trabajo que ya viene haciendo otro dirigente del gremio, Ernesto Inal. Son unos 600 los trabajadores de la actividad que votan en la localidad, un número pequeño comparado con los afiliados que tiene Petroleros Privados, pero no despreciable en un padrón de poco más de 6.400 electores.

En la Confluencia se siente más seguro Rolando Figueroa. Plottier tiene más de 38.000 empadronados y es la segunda en número detrás de la capital, que supera los 222.000. El MPN también reconoce que es su pata débil.

También Centenario, que es la tercera, con algo más de 34.000. Es una plaza peronista, por impulso de su actual intendente Javier Bertoldi, aunque el sector de Figueroa confía en un escenario de corte de boleta que incline votos a su favor.

En Cutral Co y Plaza Huincul, que juntas reúnen más de 45.000 potenciales electores, se descuenta un triunfo de Ramón Rioseco, por lo que la disputa es por el segundo lugar. La estrategia de Figueroa para restarle es demostrar que es un candidato “testimonial”: no tiene verdaderas intenciones de ganar porque su objetivo es volver a la intendencia, cuya elección se anunciará pasado el 16 de abril.

A Koopmann tampoco le es ajeno el mundo de las encuestas, por el contrario, se alimenta para el último tramo de la campaña con la confianza que le dan sus resultados. Son tres diferentes, todas por encargo de su equipo, que viene cotejando mes a mes para armarse el escenario. Para diciembre ya lo empezaron a mostrar sacando ventaja, en enero se tranquilizó: le dicen que sigue estable y a su retador lo ubican bajando.

Ahora entiende que solo falta esperar que no venga un “viento de costado” o se cometa algún error no forzado. Del tipo participar de la castración de un gato en vivo, como hizo su candidato a intendente en la capital, Mariano Gaido. “Me mandé una”, le confesó solamente el jueves a la noche, cuando compartían panel en el Colegio de Abogados. De la historia completa se enteró recién a la noche, por un mensajito.