La UCR tiene nuevo presidente en Chubut, Ignacio Torres festeja y la libertad no avanza

Con la elección del vicegobernador Gustavo Menna como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical de Chubut se allanaron dos caminos. El primero, se le dio el gusto al gobernador Ignacio Torres, uno de los principales impulsores, desde afuera, del cargo para su compañero de fórmula. Y por el otro se le da a Menna una herramienta importante para su futuro político: la candidatura a diputado nacional para las elecciones de medio término del año que viene.

De todas maneras, la UCR exhibe un comportamiento partidario de consenso hacia afuera, pero no ocurre lo mismo hacia adentro. La reunión realizada ayer no estuvo exenta de extensos y en algunas oportunidades ásperos debates propuestos por quienes llegados desde distintos puntos de la provincia (sobre todo de Esquel y Comodoro Rivadavia) no estaban tan convencidos respecto a que Menna “representa la unidad”. Y lo hicieron saber.

De todas maneras, el final feliz de la convención realizada desde el mediodía de ayer en la ciudad de Trelew (ciudad emblema del radicalismo provincial) ratifica el acuerdo con el PRO, aliado desde 2022 y que posibilitó la llegada de Ignacio Torres a la gobernación. Sin ese acuerdo, difícilmente Torres lo hubiese logrado teniendo en cuenta la escasa diferencia que hubo con el candidato peronista-kirchnerista, el comodorense Juan Pablo Luque.

Si bien la candidatura de Menna para el año próximo por un lugar en el Congreso Nacional está casi cerrada, el “casi” responde a que el vicegobernador es la espada más afilada que Torres tiene en la Legislatura provincial. No sólo le resuelve cualquier problema administrativo respecto a ciertos privilegios que fueron cortados de raíz por el mandatario provincial, sino que sabe lidiar con algunos que juegan a hacerse los “rebeldes” dentro del bloque oficialista. Si Torres resuelve un buen reemplazo (hoy por hoy sería Daniel Hollmann, dirigente del PRO de Esquel) el camino de Menna hacia el Congreso Nacional, donde ya estuvo un período, estaría allanado sin ningún contratiempo en el camino.

Mientras el oficialismo despeja las espinas, parte de la oposición se debate entre ser o no ser. Es el caso de la Libertad Avanza. Que en Chubut retrocede. Hace del silencio una extraña estrategia apoyándose solo en las andanzas y las palabras del presidente Javier Milei.

Su máximo exponente, el diputado nacional César Treffinger se refugia en el calor de la economía que en el último tiempo favorece al presidente. Sin pertenecer al denominado “triángulo de hierro” que rodea al primer mandatario nacional, Treffinger sabe acomodarse en las fotos de un ampliado círculo rojo.

Pero en Chubut las cosas no le van muy bien. Hace pocos días, el diputado provincial Daniel Casal abandonó completamente sus ideas de la libertad para sumarse al acompañamiento incondicional al gobernador Ignacio Torres. Según Casal, que llegó a la Legislatura provincial en la boleta de Treffinger gobernador, Torres lo convocó “para que sea parte de su proyecto gubernamental”. Y claro, Casal dijo que sí.

La Libertad Avanza confía mucho (o demasiado) en lo que Milei puede representar para la ciudadanía chubutense dentro de algún tiempo. No hace campaña para afiliaciones, tiene sedes ocultas (la oficial está en una casa de un barrio de la periferia de Rawson) y nadie habla.

Treffinger se limita a nombrar algunos pocos amigos en dependencias nacionales y a hacer campaña por las redes. En tanto, la fuga sigue: Laura Mirantes, quien fuera su compañera de fórmula para la gobernación ya ocupa un Ministerio de Torres. Hoy no se sabe si sigue entre los libertarios.

Diego Brandán, excandidato libertario a la intendencia de Rawson es subsecretario de Pesca de la provincia y el final de este camino es inevitable: estará con Torres.

En tanto el gobernador descorcha, pero no solo. Susana Giménez cumplió el sueño de su dinosaurio “vivo”. Visitó la provincia el viernes, con un poco de atraso. Pero llegó.

Y elogió el vino “chubutano” que tal vez nunca probó y no dejó señales claras sobre si su presencia en estas tierras patagónicas será replicada en su programa que tendrá la presencia de Pampita.

Pese al pedido reiterado de Torres de “danos una mano”, la diva se fue del Museo Paleontológico Egidio Feruglio diciendo que “que todo depende de las autoridades del canal”. Veremos. O no.