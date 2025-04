Las simulaciones y los consejos

El próximo domingo se votará por concejales en nueve municipios. Esos trazos abrirán finalmente la instancia provincial.

JSRN batalla con la gestión para darle cuerpo a sus propósitos electorales. La oposición aún circula y reivindica la unidad, que se traduce más en absurdos simulacros que en reales pretensiones.

Cónclave frustrado

El buscado frente antimileista vive su simulación. El martes existió otro encuentro para su armado, siempre organizado por la excandidata a la gobernación Silvia Horne, del Movimiento Evita. Costó la reunión. Era presencial el sábado en Cipolletti y se postergó para reducirlo a un Zoom. El PJ no participó; sí lo hizo su vice José L. Berros, que aclaró enseguida que estaba por Vamos con Todos.

Horne procuró un mejor resultado y llamó a la doñatista Ana Marks para insistir con el PJ. No sirvió: sus autoridades no se conectaron. Pocas fuerzas lo hicieron y, entre ellas, Magdalena Odarda, de Parte; Mateos Canosa, de Somos y UP; y la novedosa de Patria Grande, con Alejandro Palma. Existieron límites para la integración y las postulaciones repetidas, apuntando a Martín Doñate. Suficiente para plantear un quiebre porque esa candidatura a la reelección ocurrirá.

Una historia aparte será el conglomerado que logre el PJ, que demora su convocatoria. Un aliado, el Frente Grande, próximo al gobernador Axel Kicillof, espera también y analiza qué será de la puja del bonaerense con la expresidenta Cristina Fernández.

Otro acople se advierte por fuera del PJ, estructurado con la marca del socialismo que sumaría a Somos y Unidad Popular, y posiblemente el Evita. Patria Grande, de Juan Grabois, debe aún resolver su lugar, que dependerá del desenlace nacional.

Libertarios vs Tortoriello

El mileismo rionegrino no disimula sus disparidades. Un año atrás, Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello se ofrecían como aliados, pero ahora se cruzan en el Alto Valle con campañas individuales para el Senado. La diputada de La Libertad Avanza no cederá la cabeza de la boleta a la Cámara Alta. Mientras tanto, sigue atenta a las tramas en Casa Rosada que podrían favorecer a su par cipoleño, quien presiona para liderar la propuesta de LLA con el argumento de su respaldo electoral y el aviso de presentarse por su partido Creo.

Los libertarios rionegrinos actúan en la desconfianza del núcleo mileista con la condición de foráneo y autónomo de Tortoriello. Así, sus últimos reportes a Capital Federal replican el vínculo del cipoleño con los Soria que lo extienden a los proyectos compartidos entre el bloque que preside el sorista Berros y los dos legisladores tortoriellistas (Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza).

En la órbita mileista, el PRO aguarda que esos intentos terminen y se concrete el acercamiento con los libertarios. Objetivos contenidos también existen en Primero Río Negro, de Ariel Rivero, y Republicanos Unidos, de Nicolás Suárez Colmann.

Optimismo forzado

El resultado electoral de Santa Fe generó cierto optimismo en JSRN. Aun con una imagen positiva cercana al 50% de Milei, LLA terminó tercera, con el 14%, y ganó el gobernador Maximiliano Pullaro, con su conocimiento y su relato provincial.

Weretilneck quiere introducir su narrativa en la porfía nacional. A diferencia de la constituyente santafesina, Río Negro votará solo por cargos nacionales y, además, Pullaro fue el primer candidato.

El oficialismo no decidió su literatura electoral, y la potencial postulación al Senado de Pedro Pesatti -por ahora- se diluye. Entre los consejos de “Derek” Hampton – consultor y vínculo con Santiago Caputto- que recibe el gobernador, incluiría que la sobreexposición opositora a Mile que expresa el vice no ayuda. No habrá necesidad de trabajarlo. Pesatti se encamina en dirección contraria y se desmarca.