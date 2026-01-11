Los cambios de enero y el dispositivo intacto

El cambio que Weretilneck se propuso para su gobierno asoma -por ahora- como menor al que pretendía y relataba. Parte estará resuelto en enero, aunque los relevos ocurrirán en febrero; incluso tal vez convoque a sesión extraordinaria por las reformas de organigrama que ya resolvió.

“No tengo margen para equivocarme”, repite en su reacción modo electoral. Se dispone a priorizar la continuidad y conservará ministros que ya ubicaba para renovar.

Otorgó otra oportunidad a Milton Dumrauf en Modernización para que cumpla con las mejoras y las actualizaciones prometidas en servicios. Hay plazos: en marzo deben aflorar concreciones.

Otro que parece haber alterado su destino es Daniel Jara, que seguiría en Seguridad. Sus amigos en el poder son escasos, pero vale por sí su vínculo con Weretilneck, que piensa conservarlo con el argumento de sus avanzadas pesquisas.

Gobierno ratifica la vigencia del dispositivo original de poder. Se va Fabián Gatti y asumiría su segundo, Agustín Ríos.

Weretilenck estuvo a punto de romper su molde porque analizó —seriamente— nombrar como ministro al expresidente de la Legislatura y exlegislador peronista Ariel Rivero, con recientes incursiones en el cosmo libertario. Lo hablaron en diciembre y coincidieron en esa apertura. Al final, el gobernador dudó del impacto interno y se aferró al esquema tradicional.

Extraña sí fue la salida de Marcela Avila del Ipross. No existían demasiados reproches a su manejo, salvo una dureza que Weretilneck valoró inicialmente, pero, después, esa firmeza mutó en impensados conflictos frente a requerimientos políticos. La sucesión recaería en la vicepresidenta de la obra social, Ivana Porro.

Juan Pablo Muena seguirá en la cartera social, pero su organigrama se achicará porque Deportes y Cultura formarán otra cartera, que conduciría el secretario Nahuel Astutti. Otra mudanza protagonizará Turismo, que pasará de Gobierno a Desarrollo Productivo, siempre bajo el mando de Carlos Banacloy. El roquense se hará cargo de la estructura turística, pero ya con reducidas funciones -solo fiscalización- porque el resto recae en la Agencia de Turismo.

Weretilneck mantendría el estado de revisión y esperará qué ocurre con las respuestas en Educación y en Salud para en marzo o en abril concluir con definiciones de continuidades o de remociones.

Sabe que el financiamiento es clave también en el resguardo de la gestión. Por eso, su monitoreo de los aportes nacionales y los pactados con las petroleras por el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Y este jueves, en Cipolletti, se avanzó con YPF en el acuerdo por el GNL.

En lo electoral, Aníbal Tortoriello reposa y anticipó a su dirigencia un gran reencuentro para marzo en Cipolletti.

No tan relajado, el peronismo se entusiasma. Desde Roca, la candidata María Emilia Soria prepara una reunión en Las Grutas. «No habrá lanzamiento», advierte a los suyos. Y les repite que ella no se involucrará y no hará señalamiento para insistir en que cada localidad debe trabajar y consolidar sus propuestas.

Busca ganar tiempo y contener cierta inquietud. La jefa roquense tiene una garantía de alineamiento: no tiene rival en el PJ. Ni el sector que lideró el exsenador Martín Doñate niega esa condición, pero es cierto también que allí crece la ansiedad por los espacios que lo esperan. El viernes 19 de diciembre, esa dirigencia -Doñate, la senadora Ana Marks y, entre otros, el presidente del bloque Daniel Belloso, el jefe anfitrión Héctor Leineker y su par lamarqueño Sergio Hernández, que preside además el PJ- se juntó en Conesa para reafirmar su existencia, pero todo fue sigiloso para desalentar recelos internos.

Todo indica que el proceso electoral del 2027 se apresuró.