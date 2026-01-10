Weretilneck puso fecha a las paritarias y se reducen los plazos de la negociación salarial

La ministra Campos negociará el 22 con una nueva conducción de la Unter. Foto Archivo/ Marcelo Ochoa

El gobernador Alberto Weretilneck sigue ganando tiempo y, también, terreno en la negociación con los gremios estatales.

La apertura de las paritarias será el jueves 22 de enero, a las 12,30, según la formal convocatoria de Trabajo a los representantes de Educación y del gremio docente.

La notificación laboral fue firmada por el subsecretario Legal, Fabio de Abajo.

La Función Pública no cumplió todavía con su llamado a ATE y UPCN, pero se descuenta que esa negociación se cumplirá también durante esa misma jornada.

En cualquier caso, la fecha elegida alerta a los gremios sobre la posibilidad cierta de que Weretilneck no contemple incrementos en los haberes de enero, considerando el ajustado plazo para su incorporación en las próximas liquidaciones salariales.

“Puede ser también por planilla complementaria o liquidarse en el próximo haber”, fue el atajo usado por un funcionario cuando se le hizo notar que el tiempo era insuficiente frente a la fecha de la negociación inicial y el posterior análisis gremial.

Una representación de la Unter, encabezada por su secretaria general Laura Ortiz, estuvo con el gobernador Weretilneck en la largada de la Regata. Foto Gentileza.

Claramente, el mandatario ratifica su estrategia de aplazamiento de las definiciones, que le sirvió en la segunda parte del 2025, donde no aplicaron incrementos y la Provincia atravesó el último trimestre con dos sumas ocasionales, abonadas en octubre y noviembre.

Weretilneck se ajusta a los números de crisis del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, quien —en la última reunión de Gabinete- insistió en la escasez de fondos y transmitió pesimistas perspectivas de mejoras en los ingresos nacionales.

Otra variante radica en el diseño unilateral que el mandatario plantea últimamente, a partir del evidente corrimiento de ATE de esa participación. Se denota en diferentes cuestiones, entre ellas, en aspectos comunicacionales.

El llamado inicial a Unter es un dato, a pesar de que responda a las insistentes movilizaciones de la flamante conducción de esa organización, encabezada por Laura Ortiz, con notas en Trabajo o el reclamo directo realizado este jueves al gobernador en ocasión de la puesta en marcha de la Regata del río Negro.

En ese contacto, la secretaria general insistió con un “urgente llamado a paritaria” y que “sin recomposición salarial hay ajuste”.

Casi simultáneamente, la Unter fue notificada de la convocatoria para el jueves 22. La conducción llamó a representantes de las diferentes seccionales a reunirse el jueves 15 y constituir la mesa salarial, que permita definir un posicionamiento para la negociación con los representantes de la cartera educativa.