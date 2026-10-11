Los libertarios de Río Negro en su laberinto

La siempre tensa tranquilidad libertaria se sacudió esta semana con la palabras de Aníbal Tortoriello.

El actual diputado y exintenente de Cipolletti ratificó que será candidato a gobernador, como dijo cuando ganó las elecciones a diputado en octubre de 2025, pero le agregó un condimento extra: afirmó que será el postulante por La Libertad Avanza.



La afirmación golpeó los cimientos aún sin fraguar de una alianza libertaria que aspira a competir directamente por la gobernación en 2027.



Tras ser elegido diputado con más votos que los que logró Lorena Villaverde para senadora, Tortoriello revalidó su capital político a través de la alianza con La Libertad Avanza.



La causa judicial en Estados Unidos y los supuestos vínculos con el entorno de “Fred” Machado obligaron a la diputada Villaverde a desistir de entrar al Senado y en su lugar se ubicó el segundo de la lista, el roquense Enzo Fullone, que con el paso de los meses se transformó en el nuevo referente orgánico del partido de Javier Milei en la provincia.



Fullone se dedicó a organizar territorialmente a los libertarios, según dijo, una misión encargada por la mesa política del partido que integra el propio Presidente, su hermana Karina y Martín y Lule Memen.



Sin embargo, siempre se manifestó dispuesto a ser candidato a gobernador si la decisión llega desde Buenos Aires. Con ese objetivo silencioso ha trabajado en los últimos meses, aunque siempre supo que la presencia de Tortoriello achicaba sus chances para 2027.



Tortoriello, creador y líder de Creo Río Negro, en junio de este año finalmente se afilió a LLA. Su ingreso se selló con una imagen en Roca junto a Fullone.



Desde ese momento comenzó una convivencia no exenta de sobresaltos, como el que sucedió inmediatamente después de su incorporación cuando planteó que llegaba para ser candidato a gobernador. Luego puso paños fríos a sus palabras pero en la semana que está terminando, Tortoriello volvió a enviar un mensaje: quiere ser el candidato a gobernador libertario y quiere que la definición del nombre sea lo antes posible.



El viedmense Damián Torres, vicepresidente del partido, fue el encargado de salir a responderle a Tortoriello. Sus palabras reflejaron lo que plantea Fullone, que el candidato no está definido y que la decisión será vía Buenos Aires.



Esta ajetreada semana libertaria se produce cuando todavía no hay fecha de elección a gobernador en Río Negro, aunque sería en el próximo otoño.



María Emilia Soria estuvo en estos días en Bariloche, profundizando sus vínculos con esa ciudad que aparece clave en su estrategia electoral. En los días previos, perdió uno de sus aliados allí, el concejal Leandro Costa Brutten, quien renunció a su banca tras admitir un hecho de violencia de género.



La intendenta roquense continúa en la búsqueda de un candidato a vice de la zona cordillerana. Cabe recordar que el buen desempeño del PJ en esa ciudad fue clave para la obtención de bancas en el Senado para su hermano Martín y para la local Ana Marks.



El oficialismo provincial, por su parte, deberá enfrentar una semana marcada por una seguidilla de lluvias que podrían alterar el humor social en el Alto Valle. Tras el traspaso de las rutas 22 y 151 a Río Negro, se esperan mejoras, principalmente en la zona de Puente 83. La paciencia de los usuarios está al límite. Pero a veces los tiempos de la políticas no son iguales a los administrativos.



En Roca, mientras tanto, se miden posibles candidatos a intendente y aparecen nuevas caras en el oficialismo, además de Carlos Soria hijo. El presidente del bloque de Pasión por Roca, Nicolás Paschetta, es uno de ellos.

Impulsado por la corriente interna La Favio, trabaja en propuestas para la ciudad. También en el oficialismo roquense en los últimos días tomó protagonismo la secretaria de Gobierno de Roca, Mariana Soler.

En la otra vereda, solo Juan Martin, el líder del PRO, presentó sus credenciales.