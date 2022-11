Todos alrededor de la disputa del MPN

Las dos grandes coaliciones electorales en la provincia de Neuquén: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio sufren de la infección que recibieron por parte del Movimiento Popular Neuquino. Un virus que, como no estaban vacunados, terminó demoliendo sus defensas. Se trasladó la interna a la general y la oferta del partido provincial es, ahora, bicéfala.

Como en las elecciones anteriores, en las coaliciones si se va un partido de los fundadores inhibe al resto de usar el nombre. En Juntos por el Cambio, otra vez el rebelde fue Carlos Eguía quien hizo rancho aparte y anunció que será el candidato a gobernador del libertario Javier Milei. Dejó al radical Pablo Cervi como esperando en el altar y el resto de los pilares que sostenía la candidatura del empresario frutícola comenzaron a enviar mensajes en los que se sugiere que se confirme una lista de diputados colectora y se apoyara a Rolando Figueroa. Hubo una reunión del diputado nacional del MPN y “dirigentes de Juntos por el Cambio” donde se le ofreció al rebelde una candidata a vicegobernadora, pero no aceptó. Se las banca solo, aunque le gusta eso de que se armen colectoras que lleven su nombre como candidato a gobernador.

Juntos por el Cambio implosionó y, otra vez, al irse un socio no podrán utilizar el nombre que se defiende a nivel nacional y todos apuntan a Pablo Cervi.

El virus del MPN se basa en que las encuestas posicionan a los candidatos del partido, el leal y el rebelde, por lo que interpretan que no tiene mucho sentido gastar esfuerzo (y dinero) en posicionar a otro que no llegará. De todas formas hay mediciones que no son tan desfavorables y, uniendo a todas las figuras que habían empezado a mostrarse de JxC, hacen un número interesante que, según se observe, pueden hacerle frente al binomio. Es decir, hay presión dentro de los partidos que quedaron en Juntos para que Pablo Cervi se baje y pruebe en otra categoría y el candidato se resiste. Se mostró con quien tiene intenciones de competir por el Pro, el exdiputado Jorge Taylor.

La telaraña de relaciones con Figueroa tiene en su menú cómo competir en las elecciones para intendente de Neuquén, las que podrían ser separadas de la provincial (todavía no está todo dicho) y de la nacional. Desde los leales del MPN se lee que el rebelde busca apoyos y que después deberá compartir el poder, y que está más enfocado en tejer el fin del liderazgo de Jorge Sapag.

El Frente de Todos asiste a un sismo con portazos ruidosos de dirigentes de partidos aliados y también dentro del socio mayor: el Justicialismo.

En el partido Justicialista se había formado una comisión de enlace que mantuvo un encuentro con Figueroa en el que también le ofrecieron una candidata a vicegobernadora y salieron con la misma idea que aún no termina de cuajar en JxC, formar una colectora para integrar la Legislatura. En medio de la indefinición de los kirchneristas light y de los hard, la concejal Ana Servidio (prima de Santiago Cafiero y nieta de Antonio) dio un portazo y se fue con una escisión de Juntos. Fue una sorpresa porque en el PJ nadie movía una hoja sin que se entere Oscar Parrilli, uno de los dos tejedores de la política neuquina.

En la constelación del Frente de Todos se habían registrado movimientos raros. El cutralquense Ramón Rioseco juntó masa crítica y junto a la zapalina Soledad Martínez movieron el hormiguero en Neuquén capital al darle su apoyo al candidato radical Juan Peláez para la intendencia. También se agenció el apoyo del candidato a presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar, a su candidatura para gobernador. En forma previa, el bloque del FdT ya había abortado al UNE de Mariano Mansilla quien migró a las prósperas tierras de su tocayo de la municipalidad de Neuquén.

En el oficialismo del MPN miran con atención los movimientos y diagraman estrategias para listas de candidatos a diputados colectoras para empardar las hipotéticas que pueda tener Figueroa. La lista “oficial” del MPN de aspirantes a una banca en la legislatura se elaboró como una forma de amalgamar los acuerdos internos entre el sector Azul de Jorge Sapag y el Azul y Blanco de Guillermo Pereyra.

Así, todo gira alrededor de la disputa en el MPN.