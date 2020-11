Ordenan investigar a Macri y Aguad en el hundimiento del Ara San Juan

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó hoy investigar la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino Ara San Juan.

Además, se confirmó la mayoría de los procesamientos ordenados por la jueza Marta Yañez por el hecho.

“Deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”, dice la resolución que se dio a conocer hoy.

En diciembre del año pasado, la jueza Yáñez dispuso el procesamiento de dos contraalmirantes y cuatro capitanes de navío por el siniestro. La magistrada acusó como máximo responsable al ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval contraalmirante contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo.

También fueron procesados el capitán de navío Claudio Villamide, el contraalmirante Luis Malchiodi, el capitán de navío Héctor Alonso el capitán de fragata Hugo Miguel Correa y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia. Según indicó Yañez en el fallo, todos los imputados sabían que el submarino no estaba en buenas condiciones.

Además, ayer la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del ARA San Juan, amplió la denuncia contra Macri y Aguad. Aportó una nota periodística en la que un excomandate chileno asegura que ese país dio con el submarino 11 días después de su hundimiento.

La letrada solicitó también que se cite como testigo al jefe de la Armada, Julio Horacio Guardia, quien la semana pasada contó cómo fue el año de búsqueda del submarino Ara San Juan, al brindar un discurso durante el acto de homenaje a las víctimas a tres años del hundimiento.

Los artículos periodísticos aportados al expediente por la abogada Carreras incluyen declaraciones del excomandante del buque chileno Cabo de Hornos, el capitán de navío retirado César Miranda, quien días atrás dijo tener la “certeza” de que el 26 de noviembre de 2017, 11 días después del último contacto del Ara San Juan, detectaron su ubicación.

"Cuando (el 17 de noviembre de 2018) sale el anuncio de que una empresa (Ocean Infinity de EE.UU.) lo había ubicado (un año después de que desapareciera), me llamó la atención que la locación que entregó era extremadamente cercana, por no decir la misma, que nosotros reportamos. ¿Qué razones motivaron a mantener esta información en stand by? lo desconozco", dijo Miranda en una entrevista a El Mercurio de Chile, citada en la presentación de la querella.