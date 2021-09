Organizaciones sociales de Neuquén podrían volver a cortar rutas y puentes la próxima semana

No cesa el reclamo de las organizaciones sociales. Foto: Florencia Salto

Las organizaciones sociales integradas por el Polo obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y el Frente Popular Darío Santillán consideraron como “insuficiente” la propuesta de puestos de trabajo que ofrecieron los representantes del Gobierno provincial y anunciaron con volver a las rutas a partir de la próxima semana.

“La propuesta sobre trabajo no alcanza ni al 1% de los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales que vienen planteado la necesidad de trabajo y obra pública”, manifestó el comunicado de las organizaciones. Añadieron además que no pudieron avanzar con el reclamo de actualizar las partidas para comedores y merenderos en los barrios más vulnerables de la provincia.

El director provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza manifestó que no pudieron a llegar a un acuerdo porque a estas organizaciones no les satisface el monto y el alcance de la propuesta de trabajo. Se trata de un plan de obras del IPVU que alcanza a 187 personas y que se realizará por varios meses. Las tareas consisten en: pintar escuelas, arbolar los barrios, hacer los canastos, las veredas y cordones cuneta. Soiza expresó que las organizaciones le manifestaron que el dinero ofrecido no sirve porque hay una gran diferencia con el ofrecimiento y la carga horaria que ofrecen los planes de Nación.

Con respecto a la demanda de actualizar las partidas en comedores y merenderos, Soiza señaló que las organizaciones reclaman 5 mil raciones de alimentos, y que ese monto supera a los 97 Centros Asistenciales que administra la provincia. “No pueden tener más personas conteniendo que la provincia”, explicó.

El funcionario provincial dejó en claro que –a pesar de no existir acuerdo- “el diálogo está y estoy dispuesto a seguir dialogando”.

El referente del Polo Obrero, César Parra detalló que el próximo lunes las organizaciones se reunirán para acordar qué metodología de protesta será la que llevarán a cabo.

Indicó además, que la propuesta de trabajo no alcanza a cubrir a las 5500 personas que integran las organizaciones. “No supera las 60 personas y es solamente para la capital neuquina”, advirtió Parra.

Detalló que el IPVU es el organismo que ejecuta el programa, pero es el Gobierno nacional quien financia a través del El Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). “La Provincia no inyecta ningún recurso para obra pública”, señaló Parra.

También mencionó que el Gobierno no está dispuesto a avanzar con la actualización de partidas de alimentos y “no quiere discutir el concepto de ración de comida. Parra mencionó que los Centro Asistenciales de la provincia tienen límite de raciones, según la personas que están inscriptas en un padrón. En cambio, los comedores y merenderos barriales “no tienen límite” y a ese lugar llegan las familias que no pudieron registrarse en el padrón de Desarrollo Social.

Parra señaló que la situación social actual es alarmante. “La gente tiene que elegir entre almorzar o cenar, y se guardan el dinero de la changa para la noche”, agregó.