Organizaciones sociales vuelven a cortar puentes y rutas en Neuquén

Se anunciaron cortes en Neuquén, Plottier, Senillosa y Chos Malal. También, marchas en Cutral Co y Zapala. (Archivo Yamil Regules).-

Las organizaciones sociales Frente Popular Darío Santillán y Polo Obrero informaron que realizarán cortes de rutas por 72 horas en Neuquén, ante lo que consideran una falta respuestas por parte de la ministra de Desarrollo Social, Adriana Figueroa. Las medidas de fuerza comenzarán por la mañana.

A través de un comunicado difundido a los medios informaron que "luego de esperar por una semana la convocatoria del gobierno provincial, las organizaciones sociales desarrollarán acciones sobre las ruta en las próximas 72 horas". Aseguran que la ministra Figueroa había comprometido una reunión, pero nunca fue efectivizada.

"El gobierno no solo no escucha, sino que además en la misma semana que esperábamos una reunión, recortó el pan de los merenderos y comedores, ya que no les pagó a las panaderías que tienen el convenio de provisión de pan", agregaron en el comunicado.

Las organizaciones sociales, que vienen realizando piquetes los días jueves, reclaman "trabajo genuino y obras públicas en los barrios populares".

"Mientas el gobierno sigue sin respuestas, la inflación crece mensualmente golpeando los ya magros ingresos de las familias sin trabajo, que subsisten en base a changas o trabajos precarios. Y una situación dramática de más de 45% de pobreza y 23 % de indigencia", destacaron en la comunicación.

Anticiparon que los cortes se llevaran a cabo mañana, miércoles y jueves en rutas y puentes de la provincia.

Desde las 10 se apostarán:

- Puente carretero Cipolletti-Neuquén

- Tercer puente Cipolletti-Neuquén

- Senillosa puente Carancho

- Zapala

- Chos Malal

- Y además sumarán acciones en cutral Co, Junín de los Andes y Chañar