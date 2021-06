Otro mes de crecimiento para la generación distribuida

Tras el récord de nueva potencia instalada que se registró durante abril, la generación distribuida volvió a sumar nuevos desarrollos a nivel país y superó los 4.800 kW en mayo y quedó muy cerca de romper la barrera de los 5 MW. También fue el mes que mayor cantidad de usuarios se sumó en lo que va del año.

A pesar de los vaivenes en la economía y la situación sanitaria a nivel país, el sector de generación distribuida no dejó de crecer nunca y si bien este año mermó el ritmo vertiginoso que traía, todos los meses continúa batiendo récords. Así lo mostró el Reporte de Avance de mayo sobre la implementación de la ley nacional de Generación Distribuida 27.424 que publica mensualmente la secretaria de Energía de Nación.

Con los nuevos ingresos en mayo se alcanzaron los 4.868 kW de potencia instalada contabilizando todas las jurisdicciones adheridas a la ley 27.424. Además en el quinto mes del año se sumaron un total de 31 nuevos Usuarios Generadores (Ugers) y se logró superar la marca de enero (27) que era la más alta del año hasta el momento.

De esta manera el Reporte de Avance detalló que hay un total de 468 proyectos en el país que completaron la instalación de los equipos y se convirtieron en Ugers y hay otros 339 proyectos con la reserva de potencia aprobada para conectarse a la red de los cuales 91 ya solicitaron la colocación de los medidores bidireccionales.

Los 91 proyectos que ya pidieron el cambio de medidor representan una potencia de 935 kW. Este número da un indicio de cómo será el rendimiento del sector en el corto plazo.

En detalle, los proyectos con la reserva aprobada aumentaron en 37 en mayo y fue la segunda marca más alta del año luego de marzo (43). Es importante resaltar que los 339 proyectos que están en proceso de convertirse en Ugers representan una potencia de 4.246 kW, es decir que todavía hay unos 4,2 MW por sumarse.

La marca récord de nueva potencia en un solo mes que se alcanzó en abril fue principalmente por el aporte de Córdoba y no hizo otra cosa más que continuar reafirmando su liderazgo en el segmento de las jurisdicciones adheridas. Vale recordar que hay otras provincias que tienen gran cantidad de usuarios generadores y potencia, pero no están adheridas a la ley nacional por lo que el informe no las contabiliza.

Ranking de generadores

Con los datos de mayo el ranking de jurisdicciones quedó conformado con Córdoba en primer lugar con 2.830,6 kW, seguido por la provincia de Buenos Aires con 712,03 kW y el podio lo completó Mendoza con 682,2 kW.

Particularmente en el listado de las que van a sumar mayor potencia en los próximos meses también está Córdoba en el primer lugar y es que trámites en curso por 2.184 kW. En segundo lugar, se ubica la provincia de Buenos Aires con 916,7 kW y en tercer lugar quedó CABA, por encima de Mendoza, con otros 547,6 kW en curso.

Por segmento

La mayor cantidad de usuarios generadores está concentrada en el segmento Residencial con 304 usuarios en total, mientras que el segundo es el Comercial con 143 usuarios. Sin embargo, en cantidad de potencia lidera el sector Comercial con 3.366 kW de potencia instalada mientras que el Residencial registra unos 1.037 kW.

En tercer lugar se ubica el segmento de Ente y Organismos Oficiales con 279 kW y por último la categoría Otros con 186 kW.