Padece fibromialgia y la detuvieron por cultivo de cannabis medicinal en La Plata

«Me trataron como una narcotraficante», contó una odontóloga de La Plata de 59 años que padece fibromialgia y fue detenida por cultivar cannabis medicinal para aliviar el malestar que le causa esa afección crónica.

Edith Bernstein explicó que la semana pasada regresaba a su casa cuando se encontró con diez agentes de Prefectura Naval que la estaban esperando en la puerta. “Pregunté qué pasaba. Jamás me imaginé que sería esto, a ese punto mi convicción. Había un camión de Prefectura en la puerta y muchos agentes”, recordó.

“Me hicieron entrar y me sacaron el celular, apuntándome. Rompieron la puerta de las dos entradas, de acceso a la casa y al galpón. Me leyeron un acta diciéndome por lo que estaba acusada de narcotráfico”, agregó.

Luego la sentaron en una silla, no la dejaron moverse. y la estuvieron apuntando con armas durante todo el procedimiento que duró 12 horas. Allanaron cada recoveco de la casa, desarmaron su indoor (cultivo de marihuana en interior), se llevaron todo el material vegetal que tenía y bolsas con plantas, informó Noticias Argentinas.

“El vaporizador, que lo uso yo para mis crisis, no se lo llevaron. No tienen ni idea, son absolutamente ignorantes en el tema. Se llevaron los frascos con los elaborados que tenía tipificados. Se llevaron todo, no dejaron ni una botellita de 30 ml para mí”, añadió.

“Soy cultivadora porque hago aceites medicinales para mí y para mucha gente que los necesita para patologías como epilepsia, artrosis, insomnio, ELA, cáncer, esclerosis múltiple. Los vendo a quienes pueden pagarlos y también los regalo a quienes no pueden acceder a ellos”, explicó.

«Confundir una cultivadora con fines medicinales con una narco es un error grosero y así intenté explicárselos, pero me decían una y otra vez: ‘Usted vende falopa’”, contó.

“Me quitaron el celular y me llevaron detenida a Prefectura Naval primero, y luego a un lugar donde averiguan antecedentes. Me sacaron fotos como a una criminal, me tomaron huellas, me llevaron en un camión a Sanidad, donde me hicieron desnudar y dos médicos me revisaron las partes íntimas”, denunció.

Permaneció toda la noche en la guardia de Prefectura “en un silla, totalmente incomunicada, sin posibilidades de hacer llamadas y sin celular”. Tras comprobar que no tenía antecedentes la dejaron en libertad.

Qué es la fibromialgia

Edith cultiva cannabis con fines medicinales luego de haber sido diagnosticada con fibromialgia, una afección crónica que causa dolor y sensibilidad muscular. Tras un proceso de investigación comenzó a producir aceite para su uso personal y para personas que padecen otras enfermedades.

Actualmente tiene abierta una causa penal por narcotráfico que quedó radicada en el Juzgado Federal N 4 a cargo de Ariel Oscar Lijo, secretaría 7, Comodoro Py, a cargo de Diego Alejandro Arce.

La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas. Las personas con fibromialgia pueden ser más sensibles al dolor que aquellas que no la tienen. Esto se conoce como percepción anormal del dolor.

Proyecto de ley, en pausa

En septiembre, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece el «Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial».

Todo parecía indiciar que se iba a votar en Diputados el 30 de noviembre pero quedó en pausa. Ahora deberá volver a las comisiones de Agricultura y Presupuesto.

Allí los nuevos diputados que asumirán el 10 de diciembre deberán llegar a un acuerdo, firmar dictamen y mandarlo al reciento a votar a fin de año o principios del 2022.