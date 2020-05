“Palabras en llamas”, una apuesta por otra filosofía

“La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas. Pero existen otras voces múltiples, disonantes, disidentes. Esto es ‘Palabras en llamas’”, reza el tráiler de la serie homónima que estrenó en YouTube hace exactamente una semana y que tiene como conductora a la filósofa roquense Jazmín Ferreiro. Y la premisa del adelanto no podía ser más acertada.





Bajo la consigna “Filósofas por filósofas”, el canal de televisión web de la Universidad Nacional de General Sarmiento estrenó esta nueva propuesta, con un formato de microprograma que contará con 7 emisiones.

El primer capítulo, por ejemplo, estuvo dedicado a la mística francesa Marguerite Porete (condenada por la Inquisición a morir en la hoguera por negarse a modificar sus ideas) presentada por la filósofa Claudia D’Amico.

Por su parte, hoy a partir de las 19 se estrenará el episodio dedicado a Simone de Beauvoir (autora, entre otros, de “El segundo sexo”), presentado por Danila Suárez Tomé.

“Esta propuesta persigue un doble objetivo: despertar la curiosidad por algunas obras filosóficas y autoras poco conocidas y dar a conocer filósofas e investigadoras de nuestro medio e internacionales”, afirma la conductora, Jazmín Ferreiro.



Ferreiro asegura que el objetivo es “despertar la curiosidad por obras y autoras poco conocidas”.



Además, asegura que el programa “busca dar a conocer nuevas voces”, y explica que “muchas veces la divulgación de la filosofía sigue sin cuestionar el canon en algún sentido. Lo que hacen es reproducir de un modo más ‘entretenido’ ciertos contenidos que siguen siendo canónicos. Nosotras queremos corrernos un poco de ese lugar y ofrecer, también para un público amplio, contenidos que no están disponibles ni siquiera para la formación académica. En este sentido no es solo divulgación, sino también un cuestionamiento de qué es la filosofía, cuáles son las voces que se valoran en este discurso y las figuras que componen la historia. Me parece una parte interesante de la propuesta”.

Otra pata interesante de la charla apunta a las redes sociales, y a la importancia de la adaptación de la filosofía a los nuevos hábitos de consumo tecnológicos. "Cualquier tipo de debate hoy debe tener una presencia en estas nuevas plataformas: YouTube, Facebook o las demás redes sociales. Son una herramienta fundamental para todas las iniciativas filosóficas, sobre todo cuando son para divulgación, como esta iniciativa que no apunta a ser un contenido académico específicamente para ser aprovechado por el público universitario sino que busca despertar interés en un público más amplio", desliza Jazmín.





María Pía López, socióloga, ensayista y militante feminista, además de Secretaria de Cultura y Comunicación de la UNGS, señala que “los feminismos ponen en escena un reclamo de igualdad, que implica imágenes de futuro, demanda de derechos en el presente y creación de una genealogía y una historia propia. De una biblioteca y una serie de antecesoras. ‘Palabras en llamas’ es parte de ese esfuerzo de construir una historia plural de la filosofía y el pensamiento, que vaya más allá de un canon cuyos criterios de valoración son patriarcales”.

“Palabras en llamas” tendrá cada sábado a las 19 un nuevo estreno en el Facebook Live de la Universidad. A partir del estreno los capítulos quedarán disponibles en la página para su visualización posterior, al igual que en YouTube. Se puede ingresar al canal UNITV.



La programación de "Palabras en llamas"



- 9/5 Danila Suárez Tomé presenta a Simone de Beauvoir.

- 16/5 Alba Rueda presenta a Siobhan Guerrero Mc Manus.

- 23/5 María Elena Díaz presenta a Christine de Pizan.

- 30/5 Diana Maffia presenta a Hannah Arendt.

- 6/6 María Gardella presenta a Hipatía de Alejandría.

- 13/6 Virginia Aspe Armella presenta a Sor Juana Inés de la Cruz.