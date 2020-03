Para seguir en casa: cine, series y documentales sobre música en Netflix

“Dare Me” (Rétame)

Esta propuesta de adolescentes llego el año pasado de Estados Unidos, está dirigida por Jamie Travis, Megan Griffiths, Olivia Newman, Lauren Wolkstein y Steph Green; basada en una novela de Megan Abbott; la música es de Jonathan Sanford y la fotografía es de Zoe White.

El elenco está integrado por Erika Prevost, Taveeta Szymanowicz, Alison Thornton, Brittany Spiteri, Addyson Douglas, Robert Bazzocchi, Fuad Musayev, Rohain Arora, Victoria Goodman y Amanda Brugel, entre otros.

Nos encontramos con una historia de intriga y asesinato. Son 10 episodios. Este grupo de animadoras, competitivas y autoexigentes, llego al último año de la secundaria.

Abby y Beth son grandes amigas desde siempre. Veteranas del equipo de animadoras, tienen una reputación que mantener.

Colette, su nueva entrenadora, pondrá a prueba su amistad y forma un grupo exclusivo en el que Beth parece no encajar.

Un extraño suicidio sacude su mundo y la policía rápidamente sospecha del entorno de Colette.

El amor y la lealtad pueden ser algo peligroso: una historia en la que la amistad y el amor se enfrentan a la ambición y el poder.

“Ozark” T3

Se verá el próximo 27 de marzo. Sera entonces cuando Netflix lance los diez nuevos episodios de la serie protagonizada por Jason Bateman, aunque en Spinoff ya vimos los tres primeros.

Aquí se ve al matrimonio Byrde en conflicto, porque sus intereses no pueden estar más enfrentados: no pasa mucho tiempo hasta que empezamos a ver las consecuencias de ese choque en este notable arranque de temporada.

A nadie le sorprenderá saber que el arranque de esta tercera temporada está muy marcado por el casino. Se podrá ver un salto en el tiempo. Aquí empiezan los conflictos cruzados.

La familia no puede esperar tranquilidad. Siempre aparecen nuevos problemas.

“Califato” (Kalifat)

Este año, llego esta propuesta de Suecia, dirigida por Wilhelm Behrman, Niklas Rockström y Goran Kapetanovic; con un guion de Wilhelm Behrman y Niklas Rockström, música de Sophia Ersson y fotografía de Jonas Alarik.

El elenco está integrado por Gizem Erdogan, Amed Bozan, Aliette Opheim, Albin Grenholm, Nora Rios, Amanda Sohrabi, Lancelot Ncube, William Legue, Yussra El Abdouni, Simon Mezher, Ala Riani, Arvin Kananian, Jonatan Qahoush, Ahmad Al Zoghbi, Ali Jalal y Camilla Larsson, entre otros.

Entre el terrorismo y fanatismo religioso, el rol de la mujer sigue siendo la opresión.



Aquí, la agente Fátima recibe el dato de que habrá un atentado terrorista planificado en Suecia.

Al mismo tiempo, la joven Sulle descubre un nuevo mundo gracias a su asistente estudiantil.

Esta historia implica espionaje, violencia, explosiones varias, torturas, golpes, angustia, amenaza permanente, preservar a los seres mas queridos… atrapante.

“Su ùltimo deseo” (The Last Thing He Wanted)

Este año, surgió esta propuesta que tiene una duración de 115 minutos y es de Estados Unidos. Esta dirigida por Dee Rees, con un guion de Marco Villalobos (basado en la novela de Joan Didion). La música es de Tamar-Kali Brown y la fotografía es de Bobby Bukowski.

El elenco está integrado por la reconocida Anne Hathaway y el fabuloso Ben Affleck, el maesto Willem Dafoe, Rosie Pérez, Toby Jones, Bill Kelly, Mel Rodriguez, Edi Gathegi, Laura Niemi, Carlos Leal, Brian Tester, Millie Ruperto, Yetta Gottesman, Rick Walters, David Vadim y Ellen Marguerite Cullivan.



Este drama cuenta la historia de una mujer estimulada por su sentimiento de culpa, una veterana periodista de Washington (Anne Hathaway) acepta el encargo de su padre (Willem Dafoe).

Sin querer, se convierte en una traficante de armas para una agencia gubernamental encubierta y termina implicada en la trama que ella misma intenta destapar.

En esta trama se entremezclan el tráfico de armas, el periodismo, la violencia, la corrupción… resulta vertiginosa y muy violenta la propuesta. Vale la pena verla, sobre todo por el prestigioso elenco.

“Carta al Rey” (The Letter for the King)

Desde los paises bajos, Holanda, nos llega esta serie de 46 minutos de duracion por episodio. Esta dirigida por William Davies, Alex Holmes, Charles Martin y Felix Thompson, con un guion de Harry Cripps, Stacey Gregg, Rose Heiney, Joy C. Mitchell y William Davies (basada en un libro de Tonke Dragt); la música es de Brandon Campbell y la fotografía es de Larry Smith y Petra Korner.

El elenco está integrado por David Wenham, Islam Bouakkaz, Jack Barton, Ruby Ashbourne Serkis, Jonah Lees, Tawfeek Barhom, Ken Nwosu, Amir Wilson, James Beaumont, Gijs Blom, Emilie Cocquerel, Omid Djalili, Peter Ferdinando, Thady Graham, Kemi-Bo Jacobs, entre otros.



Esta historia épica, de aventuras medievales, cuenta la aventura de Tiuri, un joven en vísperas de convertirse en caballero, para cumplir una promesa.

El chico debe entregar una carta secreta al rey de la que depende el destino del reino.

Aquí se cruza el medioevo, la magia, los caballeros de aquel momento, la violencia, coreografías de luchas, la fascinación. Sugerimos que el público joven y púber, pueda verla.

“Ragnarok”

Este año llegó desde Dinamarca, con una duración de 45 minutos por episodio, dirigida por Adam Price (es el creador), Mogens Hagedorn y Jannik Johansen, con guion de Emilie Lebech Kaae, Adam Price, Simen Alsvik y Christian Gamst Miller-Harris. En este caso la música es de Halfdan E y la fotografía es de Philippe Kress.



El elenco está integrado por David Stakston, Jonas Strand Gravli, Emma Bones, Herman Tømmeraas, Theresa Frostad Eggesbø, Henriette Steenstrup, Fridtjov Såheim, Gísli Örn Garðarsson, Bjørn Sundquist, Synnøve Macody Lund, entre otros.

Esta es una historia dramática de fantasía. Una serie de extraños sucesos comienzan a suceder en la pequeña localidad noruega de Edda, donde todos sus habitantes no son lo que parecen ser.

La historia resulta irreverente, logra apartarse del producto juvenil habitual, es atrapante y no podés dejar de verla. Adapta correctamente los mitos nórdicos. Los paisajes resultan imponentes. Vale la pena.

“SANZ: Lo que fui es lo que soy”

En 1991 me fui a vivir a Madrid y me encontré con este cantante: Alejandro Sánchez Pizarro (Alejandro Sanz, en realidad).

En la actualidad, llego a Netflix este documental, que realiza un minucioso repaso con material inédito a la trayectoria profesional y personal de Alejandro Sanz.



Es un trovador, un poeta que aprendió de los referentes del flamenco (Paco de Lucia, Lola Flores, Miguel Bose, entre otros), sus letras están compuestas por un lenguaje simple, llano y puede ser considerado “un romántico” incurable.

La música combina flamenco, música del Caribe y le da una importancia especial a la guitarra. El bolero tambien está presente. Es una melodía amigable. Dispónganse a disfrutar.

“John & Yoko: Above Us Only Sky”

Desde 2018 se puede ver este documental, que dura 90 minutos y es del Reino Unido. Está dirigido por Michael Epstein y tiene un guion de Joss Crowley.

El elenco está integrado, por ni más ni menos, que la musa Yoko Ono, Julian Lennon, Klaus Voormann, David Bailey, Elliott Mintz, David A. Ross, Eddie Veale, John Dunbar, Jim Keltner, Tariq Ali, Alan White, Douglas Ibold y Ray Connolly.



El documental cuenta la historia de cómo se grabó el mítico disco "Imagine", así como el encuentro entre los futuros amantes. Todo combinado con imágenes inéditas y entrevistas actuales con algunos de los protagonistas de la histórica grabación.

Resulta mítico: una manera de expandir el relato de cómo fue la vida de estos dos. Hubo amor, hubo inspiración, por fortuna quedo su música para siempre y contaron cosas que nadie sabe cómo fueron, en realidad. Solo que psicópata asesino al Dios, John.

“Quincy”

En 2018, llego esta maravillosa producción desde Estados Unidos. Tiene 124 minutos de duración y está dirigida y guionada por Alan Hicks y Rashida Jones (quien es la hija).

Nadie tuvo una carrera como la de Quincy Jones, con grandes contribuciones al mundo de la música. En la actualidad, con 85 años, Q (como lo llaman sus amigos), no bajó el ritmo.

Este documental lo sigue durante tres años, mientras prepara un concierto para el “National Museum of African American History & Culture en Washington”.



Quincy Delight Jones, Jr. (Chicago, Illinois, 14 de marzo de 1933) es un compositor, director, arreglista y productor estadounidense, productor de los discos más exitosos de Michael Jackson, incluido “Thriller”, el disco más vendido de todos los tiempos.

Estuvo con Paul McCartney, con Oprah Winfrey, con Will Smith, con tantos otros artistas reconocidos…

Su ámbito de interés musical abarca el R&B y el jazz (swing y bop), con frecuente tendencia a su fusión.

De esta manera, es intérprete ocasional de trompeta, piano y cantante. Su extensa carrera incluye grabaciones con Frank Sinatra, la composición de bandas sonoras para películas y su trabajo como productor de álbumes de Michael Jackson como “Off the Wall”, “Thriller” y “Bad”. Fue también el productor de la canción "We Are the World".

Ganó el Grammy “Legend Award”, Premio Kennedy, la Medalla Nacional de las Artes y la Legión de Honor, entre otras distinciones.

Un grande que abarcó y abarca varios géneros musicales. Quienes lograron escucharlo, por casualidad, fueron bendecidos para siempre.