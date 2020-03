Para Zannini, el estado debe "recuperar" los fondos de Correo Argentino S.A.

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, afirmó hoy que el estado debe "recuperar los fondos" que perdió a partir de la "enorme deuda" generada y de un "concurso que lleva 18 años" de la empresa Correo Argentino S.A.



"Lo que estamos tratando de recuperar ahí son fondos del estado, no tiene ninguna otra implicancia nuestra participación, ya que es una enorme deuda, es un concurso que lleva 18 años sin terminar siendo un concurso preventivo que están pensados para un muy corto lapso, es la tercera vez que se dicta un cramdown (mecanismo para dilatar el proceso de quiebra)", dijo el Procurador.

La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso esta semana la "intervención plena" de la empresa Correo Argentino y el "desplazamiento total" de su directivos, según un fallo al que accedió Télam.

Las medidas habían sido solicitadas por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y acompañada por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores y tras denunciar maniobras de vaciamiento.

Zannini expresó además su intención de "que el caso se resuelva con prontitud" porque, advirtió, existen denuncias sobre "tareas de vaciamiento de capitales" que podrían "pagar la deuda", de acuerdo con denuncias realizadas por la fiscal.





"Lo que hemos hecho es apoyar la gestión y el trabajo de una fiscal que fue sometida a presiones, a amenazas y que hizo un trabajo, desde la perspectiva del interés público, muy bueno", dijo hoy Zannini ante una consulta de Telam.

"Ese correo ya no tiene trabajadores; el correo que está trabajando es el que tiene los empleados y no esta empresa que tuvo la concesión, que nunca pagó el cánon y que va acumulando deudas con el Estado y va tratando de no pagarla", graficó.

El funcionario dijo que "tienen que estar tranquilos" los empleados del Correo "que trabajan nuevamente en su etapa estatal" porque ellos son "acreedores" de lo que será cobrado a partir de lo que resuelva la justicia.





Esta semana la jueza Cirulli dispuso la "intervención plena" de la empresa Correo Argentino S.A. y el "desplazamiento total" de su directivos.

Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza en lo comercial se encuentra la reticencia de la empresa a los requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el "conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos" y sembró "un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento".