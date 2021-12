Pase sanitario y suposiciones

Todos sabemos que cualquier condicionamiento precisa de alguna consigna y presume desigualdad. Un “pase” es un permiso, transitorio o no, de selección; el que dependiendo de la real fundamentación de su consigna y del ámbito de aplicación roza o no a una peligrosa violación de derechos. Cuando el gestor de “pases” es el Estado y los sujetos a selección son todos los habitantes de un país, que como la Argentina tiene larga historia de avasallamiento a las libertades individuales, esa consigna no debiera admitir errores de fundamento.

El novel “pase sanitario”, que gobiernos de diferentes provincias pretenden aplicar ante la amenaza de difusión de nuevas cepas mutadas de coronavirus, al parecer los tiene si basa su argumentación en suposiciones y creencias. Sin certezas científicas y datos reales verificables (de los que mundialmente no se dispone hoy), las medidas “restrictivas” de “protección” sanitaria debieran alcanzar a todos los ciudadanos por igual.

