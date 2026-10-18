La triste carta de despedida de Jimena Confessore, hija del meteorólogo: «Mi mundo se derrumbó»

Dos días después de la muerte de su padre, Jimena Confessore publicó una desgarradora carta en su cuenta de Instagram que generó una fuerte ola de conmoción entre quienes seguían al histórico meteorólogo a través de la pantalla de TN. En el texto, que fue acompañado por un emotivo álbum de fotos familiares, la joven relató los últimos momentos de vida de su padre y describió la fe que sostuvo mientras los médicos intentaban reanimarlo.

Fernando Confessore murió en la madrugada del viernes 16 de octubre a los 58 años, tras sufrir un paro cardíaco en su domicilio. Ante la descompensación, su esposa, Paula Franco, se comunicó inmediatamente con el 911. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó a la vivienda y realizó diversas maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no logró revertir el cuadro.

El dolor por los últimos instantes y el vacío familiar

“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido”, expresó Jimena. La joven recordó los dramáticos instantes de aquella madrugada, asegurando que mantuvo la esperanza de que todo se resolviera de manera favorable: “Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó”.

El relato continuó con un sentido repaso por las costumbres cotidianas que marcaron la dinámica de la familia. “Todavía cuesta creer que ya no estés, que no voy a volver a verte, a escucharte ni a compartir esos momentos que hoy daría todo por tener una vez más”, reconoció la joven, para luego enumerar todo lo que extrañará de su padre: “Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados… TODO, y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste”.

Jimena también destacó el rol fundamental de Confessore dentro del núcleo que conformaba junto a su esposa Paula y sus otras dos hijas, Julieta y Candela. “Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida”, valoró, agregando que las enseñanzas y el amor del periodista quedaron grabados en ellas «a su manera, todos los días».

A su vez, le dedicó una sentida promesa vinculada a su madre, dejando en claro el fuerte compromiso que asumieron las tres hermanas tras la pérdida: “Quedate tranquilo, pa, que nosotras vamos a cuidar de mamá por vos. Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras”.

Hacia el final de la publicación, la joven dimensionó la dificultad de transitar un duelo de esta magnitud. “No sé cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande, ni cómo se sigue adelante cuando una parte de tu mundo se va con esa persona”, reflexionó Jimena, aunque aseguró que el recuerdo de su padre será permanente en «cada recuerdo, en cada comida que me haga acordar a vos, en cada risa y en cada momento en el que desearía tenerte al lado una vez más».

Como cierre, concluyó: “Te voy a amar eternamente, pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo. Te voy a extrañar toda la vida”.

Todo este intercambio estuvo enmarcado por las fotografías compartidas en el posteo, donde la joven repasó desde instantáneas de Confessore trabajando frente a cámara hasta momentos cotidianos en su hogar, posando junto a sus hijas en distintas etapas y a su mascota.

El dolor por la muerte de Confessore

La carta acumuló miles de interacciones y se llenó de comentarios de apoyo por parte de allegados y colegas del canal. El periodista Guillermo Lobo le dejó un conmovedor mensaje: “Estoy para ustedes. Fer hubiera hecho lo mismo por mí. Sea la hora que sea”. Por su parte, el conductor Diego Poggi sumó: “El abrazo más grande. Qué orgullo de familia”.

Las hermanas de Jimena también se hicieron presentes en la publicación para manifestar su dolor. “Te amo, pa, te vamos a extrañar siempre”, escribió Candela, mientras que Julieta expresó: “Te amo y los amo”.