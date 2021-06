Patricia Bullrich, a Ginés González García: «No voy a retirar mis dichos»

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, informó que no retirará sus dichos sobre supuestos "retornos" exigidos por el ex ministro de Salud Ginés González García para cerrar la negociación con el laboratorio estadounidense Pfizer.

El ex funcionario del Frente de Todos, removido del Gabinete por el escándalo del "vacunatorio Vip", conminó a Bullrich a retractarse y pedir disculpas públicamente en un plazo de 48 horas antes de denunciarla penalmente en la Justicia, pero la ex ministra de Seguridad macrista no aceptó el ultimátum.

"Recibí la carta documento que me mandó Ginés González García, pide que retire mis dichos. No los voy a retirar. La explicación sobre las vacunas que no llegaron las tiene que dar el mismo Ginés y el equipo que impidió que tengamos esas vacunas", afirmó en su cuenta de Twitter.

En una entrevista televisiva, Bullrich había asegurado que "la actitud de González García fue intentar tener un retorno" y que "eso el presidente (Alberto Fernández) no lo ignoraba".

Además habló de "intermediarios" en las tratativas con la farmacéutica norteamericana y mencionó en ese sentido al empresario Hugo Sigman.

Pfizer reaccionó inmediatamente desmintiendo a través de un comunicado el relato de Bullrich sobre supuestos sobornos e "intermediarios, y dejó a la presidenta del partido amarillo en una incómoda situación.

Además de desmarcarse de las acusaciones de González García, Bullrich profundizó sus críticas por la suspensión de las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires.

"Lo más importante que tenemos en CABA son las clases presenciales. Lo del Presidente y lo de Kicillof es ideológico; para hacernos la contra. No puedo entender que en PBA sigan sin clases, sin entender lo que eso significa en la historia de esa generación de chicos", enfatizó en Twitter.