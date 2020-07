Pedido de DNI para comprar

Neuquén

Con mucho respeto me dirijo a quien corresponda. En un supermercado me pidieron “documento” para poder entrar a comprar. Grande fue mi sorpresa que me pidan documento para entrar a un negocio comercial civil.

Pero resulta que ahora se deben hacer las compras según el número de terminación de DNI ¡Qué fea resolución! ¡Te sentís avasallado! Que en tiempo de paz y democracia te quieran adoctrinar como un sistema fascista o cosa parecida hasta para comprar libremente…

El pueblo argentino es inteligente, responsable y obediente, con solo informar cómo es la norma a cumplir y educar a los porteros que piden documentos para que solamente indiquen verbalmente al cliente el número que corresponde ese día para ser respetado.

No me gustó que me encuadren dentro de un sistema populista, viejo, atrasado y pasado de moda, que no comparto.



Héctor Díaz Cortez

DNI 4.512.480