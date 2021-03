Para este domingo a las 20:30, en el estadio Malvinas Argentinas del Barrio Uno de Plaza Huincul, estaba programado el partido entre Pérfora e Independiente de Neuquén, en una nueva fecha del Federal de básquet.

Sin dudas sería una noche especial para la gente de la ciudad, porque todavía no se volvió a jugará al básquet por los puntos en la comarca petrolera después del parate por la pandemia. Pero en tiempos de coronavirus, el fixture se adapta a la situación sanitaria.

Un caso positivo en el Rojo, cuyo nombre no trascendió, determinó el aislamiento de la delegación que había viajado a La Pampa y volvió el martes. Automáticamente se suspendió el duelo con Pérfora de hoy, cuya fecha deberá ser reprogramada.

En el armado del fixture del Federal hay claras dificultades. Desde CABB argumentan que las razones se basan en la búsqueda de achicar el margen de error respecto de la pandemia y eso implica tener contemplaciones con viajes o traslados.

El Verde no pudo jugar el martes pasado, en lo que representaba el cierre de su primera gira por La Pampa, luego de que un caso de coronavirus fuera detectado en el plantel de All Boys de Santa Rosa.

Los dirigidos por Fernando Claris acumulan un récord de dos victorias y una derrota.

Ferro de General Pico es líder en la división Patagónica con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Pérfora y All Boys lo siguen con récord 1-2 y después vienen Centenario, Independiente y Petrolero con registro de un triunfo y tres caídas. El último es Juventud de Alpachiri con 1-2.

Para el miércoles están programados Independiente-Petro y Centenario-Pérfora, pero es un hecho que el Rojo tampoco jugará ese encuentro.

Junto a Pérfora-Independiente hay otros dos duelos que deberán ser reprogramados por casos de coronavirus:

All Boys vs Pérfora y All Boys-Ferro de General Pico.