Perros sueltos e inseguridad

Neuquén

Al señor intendente Mariano Gaido: le escribo por una inquietud de inseguridad ciudadana. Neuquén tiene muchos perros sueltos de gran tamaño, con comportamientos territoriales, que forman jaurías en múltiples lugares de la ciudad. Hay muchos lugares peligrosos para los peatones y personas en bicicleta, que arriesgan su integridad física. En el caso de niños puede incluso ser la muerte.

Por otra parte, Neuquén sufre de hidatidosis endémica, y las heces de los perros transmiten el parásito Echinococcus granulosus, capaz de producir quistes graves y otras parasitosis. Pero Neuquén no tiene perrera y no se hace responsable de esta amenaza a la salud e integridad física de sus ciudadanos. Es una Municipalidad donde no se sacrifican perros, pero tampoco ofrece un lugar de cuidado, contención y salud a los perros abandonados que pululan por toda la ciudad. Como nuevo intendente, le pido que tome en cuenta la situación. Lo saluda respetuosamente,

Laura Vega, médica pediatra

DNI 11.011.468