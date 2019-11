Pesca: los espectaculares ríos y lagos de Junín de los Andes desde un drone

El panorama que brinda Carlos Trisciuzzi, guía 001 de la provincia de Neuquén. Después de tantas temporadas en los ríos y lagos cercanos a Junín de los Andes, comparte con generosidad lo que aprendió durante los 42 años que lleva guiando a pescadores.

Hay que llevar una caña número #6 y una #4. Foto de Carlos Trisciuzzi.

Equipos. “¿Qué necesitamos si venimos a Junín para pescar en los ríos Chimehuín, Malleo, Quemquemtreo, Collón Cura, Aluminé o los lagos Huechulafquen, Paimún, Tromen y Lolog? Básicamente dos cañas: una número #6 y una número #4. Para la #6 deberíamos tener una línea del tipo sinking integrado, con las cabezas de hundimiento en 250 graims, ese el peso ideal por la altura del río, que va a estar con un nivel de agua normal. Todos los ríos están de la misma manera, el Chimehuín, el Caleufú, el Quilquihue, todos.

Siempre hay que tener a mano una selección de streamers. Foto de Carlos Trisciuzzi.

Moscas. “¿Qué tipos de mosca deberíamos tener? Siempre es una buena decisión disponer de una selección de streamers, que son esas moscas que imitan los pequeños peces, entre las cuales puedo mencionar la matuka, la zonker, después las articuladas y las tradicionales como la wooly bugger. Con una selección cortita de esas moscas, los pescadores van a poder cubrir mucha agua".

"Después vienen las ninfas, que son imitaciones de los invertebrados que viven en el agua. Por mencionar algunas, diría que es muy importante tener en la caja la Prince con Be head (la cabecita de metal), la Pheasant tail, la Cupper Jhone, las Caddis ( en sus tres estadios, pupa, emergentes y adulta). Y las tradicionales moscas secas, divididas en dos: las atractoras (muy grandes que imitan una araña, un saltamonte, un escarabajo, por lo general hechas con goma eva, con muchas patas, bastante pelo) y las tradicionales, que son aquellas que tienen menos material, por decirte alguna Adams Parachute , Royal wulff, March Brown , Tal elk hair Caddis, etc

Las streamers son moscas que imitan pececitos. Foto de Carlos Trisciuzzi.

Cañas. Cuando hablaba de traer dos cañas. Es importante en la caña #6 tener 2 líneas, una Floating y una del tipo Sinking integrado de 200/250grains. Con la caña #4 pescaremos en arroyos chiquitos se puede usar líneas de flote con streammers pequeños. Recordemos que los streamers son moscas que imitan los pececitos. Entonces sería un equipo ideal para el río Malleo, el Quilquihue, el Quemquemtreu, el Curruhué.

Los líderes tradicionales que se usan son de 9(ft) pies o 2,70 metros, el largo de la caña, esto es lo estándar. Después hay gente que llega a pescar con tres veces el largo de la caña, pero esto es para los profesionales o gente de mucha experiencia.

Los mejors pesqueros están a entre 30 y 40 minutos de Junín de los Andes. Foto de Carlos Trisciuzzi.

Pesqueros cercanos. Saliendo de Junín de los Andes todos los pesqueros más importantes como los ríos Chuimehuin, Quilquihue, Caleufu, Malleo, Collon Cura están a media hora, 40 minutos. Hay hoteles de tres estrellas y opciones en cabañas y residenciales para todos los gustos y precios.

El pescador debe buscar en el reglamento el río o lago donde irá a pesca Foto de Carlos Trisciuzzi.

El reglamento. Es obligación de cada pescador tener su permiso de pesca el cual personal y debe tenerse encima (es un documento) Como hay ambientes con diferentes reglamentaciones, el pescador debe buscar en el reglamento el nombre del río o lago donde irá a ser su pesca y leer la respectiva reglamentación, de esa manera se evitará cualquier tipo de inconveniente.

La reserva mapuche. En el caso del río Malleo, si seguís por la ruta 23 como rumbo al paso internacional Mamuil Malal se pasa el puente sobre el río Malleo y a la derecha está el acceso a la reserva Painefilú. Se paga la entrada (aún no sé cuánto será este año) y tenés 16 km de costa con entradas cerca del río a unos 50 y 100 metros, hay muchas posibilidades de acampar en los minicampings que tienen los mapuches.

Consejo: no usar guantes. Foto de Carlos Trisciuzzi.

Una recomendación especial: He visto en los últimos años que los pescadores usan guantes para manipular los peces al momento de sacarse la foto. El guante le saca la mucosa al pez y lo deja expuesto a los hongos naturales del agua. Por favor no use guantes.