Pichetto: "los que tengan un departamento de más, lo van a tener que entregar a la revolución"

El candidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, aseguró hoy que "no" se imagina a Cristina Fernández de Kirchner "en ningún lugar donde no tenga la centralidad" porque fue "la que diseñó la propuesta" del Frente de Todos.

"No me la imagino en ningún lugar donde ella no tenga la centralidad. La imagino siempre en un lugar de centralidad porque lo es desde el punto de vista político: es la que diseñó esta propuesta, eligió el candidato y modeló a través del libro el discurso. Otra cosa no se ajustaría a la realidad", aseguró Pichetto.

"Los que tengan una vivienda de más, una casa o un departamento, ese departamento lo van a tener que entregar a la revolución. No se sabe qué revolución imaginaria quieren construir en el siglo XXI, con ideas viejas que atrasan 70-80 años. Esto es lo que está en debate en la sociedad: hacia dónde va el país", afirmó.

En declaraciones a Radio La Red, y consultado sobre las afirmaciones del intelectual Horacio González, quien dijo que Cristina no podía ser "una mera vicepresidenta", el senador dijo que "no" le "sorprenden" esas afirmaciones, al sostener que "esos sectores indican quién es el poder".

"Yo lo vengo diciendo; es indudable que la centralidad de esa fórmula la tiene Cristina Fernández de Kirchner", afirmó Pichetto, en referencia al lugar que ocupará la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos que lleva a Alberto Fernández como candidato a la presidencia.





Dijo que "algunos" de los sectores que responden a la ex presidenta "deben tener la palabra prohibida pero no pueden contenerse: en el fondo son tontos, porque son posiciones que atrasan".

Respecto a la importancia de las PASO, Pichetto sostuvo que "hay que prestarle atención" al resultado de esos comicios y si bien dijo que no "subestima "ningún resultado, "todavía hay procesos en marcha y octubre es una elección nueva".

"Los que crean que se va a repetir (el resultado) matemáticamente se equivocan: estos muchachos que están acelerando su pase al Frente con Todos, periodistas, gente de la cultura aparecen todos, pero por ahí se pueden llevar un chasco", aseveró.





Insistió en que la ex Presidenta "tiene una presencia y una gravitación muy fuerte. Va a ser una figura central y el escenario lo vamos a ver si ganan" y afirmó: "No la veo ni retirada, puede estar preocupada por su hija, pero eso es inherente a cualquier padre o madre".

"Ella está al detalle, en la construcción de las listas, el diseño de la Cámara de Diputados y el Senado tienen que ver con ella", sostuvo Pichetto.

Asimismo, el senador reiteró la importancia de los debates entre los candidatos a vicepresidente y afirmó que "es muy importante saber el pensamiento que tenga Cristina respecto al rumbo internacional o política bolivariana".

Finalmente, Pichetto sostuvo que "la calle está complicada por algunos sectores que están empoderados, son sectores duros que han tomado la calle, manejan la plata de los argentinos; la clase media es la que paga. Todos nosotros pagamos con impuestos a estos tipos donde no trabaja nadie, hay 5 millones que no trabajan".