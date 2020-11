Piden actos de egresados en Neuquén: "falta un poco de voluntad"

Cuando Río Negro anunció que trabajaba en un protocolo para realizar actos de egresados, a varias familias de Neuquén les pesó que la Provincia no informara lo mismo y decidieron reclamarlo con una nota, que se está volviendo viral en el país. Ahora, son numerosos los grupos que quieren que su pedido llegue al Consejo Provincial de Educación para que la Promo 2020 tenga su acto de colación. "Solo falta un poco de voluntad y empatía con los chicos", afirmaron. Mañana se convocarán frente a la Casa de Gobierno.

Silvina Bisca es una de las madres que difundió el pedido, explicó que su familia pertenece al Colegio María Auxiliadora, pero la nota original surgió del Don Bosco. Luego fue tomada por secundarios públicos y los que cobran cuotas (públicos de gestión privada), tanto de la ciudad como de otras provincias. Contó, por ejemplo que fue compartida en Rosario.

La redacción de la nota apela al aspecto emocional del acto de egresados de quinto año, como una forma de cerrar una etapa importante en la vida de los jóvenes. Afirman que entienden que se deben aplicar restricciones por la pandemia, pero afirman que las instituciones cuentan con espacios para esto. También aclararon que, de ser necesario, las familias no asistirían al evento para evitar las aglomeraciones.

"Nuestros hijos no pueden pagar tan caro la falta de ideas y sentido común de quienes toman las decisiones", resaltaron en el escrito que hicieron propio las familias. Silvina puntualizó que las autoridades de cada institución recibieron las consultas, pero la respuesta fue que se mantiene la normativa que prohíbe la presencialidad y que la decisión es potestad del Consejo Provincial de Educación, organismo al que dirigen el reclamo.

La mujer contó que junto al pedido se están pensando propuestas alternativas, como que el acto se realice en bloque de media hora, con grupos de 10 estudiantes, o por promoción y sin acompañantes, siempre en los patios. "No estamos planteando pasar por encima de ninguna Resolución ni ley, ni pretendemos que autoricen algo que suponga un riesgo de contagio", agregaron.

El próximo paso será mostrar la fuerza del pedido con una manifestación que se convocó para el miércoles, a las 13, desde plaza de las banderas a la Casa de Gobierno.

El pedido completo

Que la pandemia no les robe sus sueños

Somos padres de alumnos de 5to año. La famosa Promo 2020. Esa promo que lleva la mochila de que, quizás y por el bien de todos, no pueda cumplir un sueño tan simple, pero para ellos, tan importante, como lo es tener su acto de colación de grados.

Todos sabemos las ansias con que nuestros hijos han esperado "su quinto año". Tantos años viendo a otros egresados, viendo su felicidad, "robando" ideas, buscando y diseñando sus buzos, la bandera de la Promo, el UPD, organizando su colación, su fiesta y su viaje de egresados. Pero no solo eso.

Quinto año es el año en el que no quieren faltar ni un solo día. Su profes se convierten en sus amigos, consejeros, orientadores vocacionales y hasta "cómplices" de sus ocurrencias y travesuras propias del último año del Cole. Este 5to año es y va a ser ( o debía ser) por mucho tiempo el más lindo de sus vidas. El Colegio, es su casa, donde son los hermanos más grandes de una inmensa familia. Se sienten líderes, tienen ahijados y son ejemplo de los cursos que vienen. Se empiezan a sentir adultos. Y lo mas importante, se divierten como nunca lo hicieron en años anteriores. Todos son amigos de todos. En 5to año ya no existe el "A" o "B", el "turno mañana" o el "turno tarde", y hasta los que ni se hablaron desde el jardín, se hacen amigos inseparables.

Esto, no han podido vivirlo nuestros hijos en este año. Hicieron lo que pudieron y lo que les dijeron que tenían que hacer. Respetaron todo lo que les pidieron.

Nos parte el alma verlos organizar alguna juntada de 4 o 5 compañeros, cuando se habilitan las reuniones sociales. Nos parte el alma verlos reírse y saludarse a través de un zoom en una computadora. Nos duele el corazón que la picardía y complicidad con sus compañeros en una clase, sea a través de un chat.

No es justo, realmente no lo es.

Y si es absolutamente contradictorio, con otras medidas que se toman. Es contradictorio que pueda haber en un supermercado mas de 3000 personas a la vez, que se habiliten actividades, viajes, reuniones, prácticas de deportes, etc, en lugares cerrados, poco ventilados, etc. Y no queremos dar ejemplos concretos porque creemos que quizás - en muchos casos- esté bien que así sea.

Pero que nuestros hijos no puedan tener su acto de colación en forma presencial, nos parece una injusticia total. Ellos, al igual que todos nosotros pusieron el hombro resignando su último año escolar, acatando siempre las resoluciones que establecían restricciones. Ellos sacrificaron el año más lindo de su adolescencia.

No estamos planteando pasar por encima de ninguna Resolución ni ley, ni pretendemos que autoricen algo que suponga un riesgo de contagio. Los chicos han demostrado ser absolutamente responsables en esta pandemia. Pero nuestros hijos no pueden pagar tan caro la falta de ideas y sentido común de quienes toman las decisiones.

Queremos que tengan su acto de colación de manera presencial. Y hasta los padres hemos resignado- si fuera necesario- nuestra presencia. Porque entendemos que el acto es SUYO. Un acto de colación en el que, aunque sin abrazarse, puedan mirarse a los ojos, que lloren de alegría, que en cada mirada puedan transmitirse todos sus recuerdos y experiencias vividas. Que se abracen con las miradas, con las sonrisas. Que los profes los puedan despedir mirando a cada uno a los ojos, porque todos y cada uno son una pequeña parte de lo que los chicos son hoy.

Hay colegios que cuentan con el espacio y condiciones suficientes para hacer el acto en su propio establecimiento. Y para aquellos que no lo tengan, hay muchísimos lugares públicos y del Gobierno que podrían utilizarse con está finalidad.

Creemos que nuestros hijos se lo merecen y nada es demasiado para esta Promo 2020. Una Promo que se las bancó todas, responsable como pocas.

Lo que pedimos, está al alcance del Gobierno. Solo falta un poco de voluntad y empatía con los chicos.

Necesitamos que nos escuchen a los Padres, a los Profes y sobre todo a los Egresados.

Les pedimos a quienes tengan la facultad o el poder para autorizarlo, que cierren los ojos un segundo y viajen en el tiempo a su último año de egresados, y especialmente al día de la entrega de diplomas.

Les pedimos que se pongan un segundo en el lugar y la piel de nuestros hijos.

Muchas gracias