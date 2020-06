Piden que Gaido informe cuánto de los ATN serán remitidos a Neuquén

El Deliberante aprobó hoy por mayoría que el Ejecutivo Municipal informe cuánto del aporte que envió Nación a la provincia será coparticipado a la ciudad para afrontar la pandemia.

La solicitud no contó con el apoyo del bloque del MPN, por entender que "no todo ATN" remitido a la provincia es coparticipable, según explicó el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini.

La iniciativa correspondió al concejal de Juntos por el Cambio - Nuevo Compromiso Neuquino, José Luis Artaza, quien solicitó que el intendente Mariano Gaido informe "qué recibió y que se coparticipará" para Neuquén del fondo de ayuda por pandemia que se remitió a la provincia.

El fondo del reclamo opositor es que el gobernador Omar Gutiérrez (MPN) sólo aportó un porcentaje de los ATN que la administración nacional envió para enfrentar la pandemia "mientras la recaudación baja por la crisis y los recursos cada vez son más necesarios" para enfrentar la coyuntura con mega operativos de limpieza, de control y aportes a sectores vulnerables, como los subsidios para el gas del los comedores o la exenciones de pago a los comercios chicos.

Artaza explicó que "los importes son muy superiores a los que coparticipó: del ATN de 167 millones, se derivó a la comuna los 8,8 millones que correspondían coparticipar; pero se recibieron más de 2.000 millones y no vemos que se esté coparticipando. Si no corresponde, como dice el oficialismo, que se informe cuánto llegó y que no tiene la provincia la obligación de derivar esos fondos", a la comuna sostuvo Artaza.

El bloque de la Unión Cívica Radical (Juntos por un Cambio) exigió un informe sobre los protocolos de prevención contra el COVID-19 que se cumplen en Neuquén en geriátricos e instituciones de menores (foto Yamil Regules)

También salieron hoy sancionados pedidos de informe al Ejecutivo (proyectos de la UCR Juntos por un Cambio) sobre la situación de los geriátricos en la ciudad y los hogares de menores; para que se indique, luego de requerir información, qué protocolos COVID 19 se están cumpliendo en estas instituciones, si cuentan con los elementos de desinfección que exige la pandemia, con las capacitaciones sanitarias del personal en el lugar y con termómetros láser para hacer los controles, por ejemplo.

Por mayoría, el Concejo Deliberante de la ciudad se posicionó en repudio por los dichos del diputado nacional Francisco Sánchez (Juntos por un Cambio) que criticó la ley Micaela y con fuertes frases despectivas hacia las capacitaciones desde el Estado sobre la mirada de género y la no violencia hacia las mujeres, bregó por dar de baja la obligatoriedad de educación institucional en perspectiva de género.