Piden que se dicte la captura del lonko de la comunidad mapuche de Villa Mascardi

La fiscal interina Sylvia Little solicitó al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, que declare en rebeldía y ordene la captura de Juan Pablo Colhuan, que es el lonko de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, asentada en Villa Mascardi.

Little presentó el pedido días atrás ante el juez, a raíz de que no lo habían hallado a Colhuan, en el domicilio denunciado por el imputado para recibir las notificaciones. La fiscal alertó que el imputado había cambiado su domicilio, sin notificar al juez.

Colhuan está imputado en la causa por la usurpación de dos predios de Parques Nacionales en Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. Allí, un grupo de personas se instaló a principios de noviembre de 2017. Se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y alegaron que se trataba de una recuperación de lo que consideran es territorio mapuche. Desde entonces permanecen en ese lugar y avanzaron hacia a lotes contiguos.

Por esa causa están procesados por el delito de usurpación: María Isabel Nahuel, Luciana Martha Jaramillo, Yessica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan, Cristian Germán Colhuan y Juan Pablo Colhuan. Aunque la defensa apeló esos procesamientos ante la Cámara de Casación Penal.

El juez dispuso que, “previo a disponer la rebeldía y captura de Juan Pablo Colhuan requerida por el Ministerio Público Fiscal, se lo cite por edicto para que en el plazo de cinco días de su publicación comparezca ante el juzgado federal de Bariloche e “informe por intermedio de su asistencia técnica su actual domicilio real, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y emitir la correspondiente orden de captura una vez fenecido ese término”.

Así lo informó este lunes el defensor particular Virgilio Sánchez, que integra la Gremial de Abogados de Argentina, que respondió el requerimiento del juez. Dijo que Colhuan es hijo de María Nahuel y lonko de la comunidad.

En la contestación, Sánchez informó que el domicilio de su defendido es Tejada Gómez 7170, barrio “Virgen Misionera”, de Bariloche, “lo que ratifico por medio de la presente, frente a la infundada denuncia de la Fiscal del caso, de que mi defendido, (Sr. Juan Pablo Colhuan) supuestamente habría cambiado su domicilio, lo que desde ya niego enfáticamente”.

“La fiscal del caso manifiesta que se han frustrado algunas notificaciones que supuestamente pretendió practicar sobre mi defendido, no explica en qué contexto, cuándo y para qué, de más está señalar que el hecho de que no se haya podido practicar una notificación, no implica que mi defendido se haya mudado de domicilio”, aclaró Sánchez.

“Mi defendido es un ciudadano libre que puede no encontrase en su domicilio en el momento en que vaya a practicarse una notificación y ello, bajo ningún concepto puede interpretarse como que haya cambiado de domicilio, lo cual, como ya señalé, no es cierto”, enfatizó.

“Nos llama la atención la actitud acosadora de la Fiscal Little hacia mi defendido, teniendo en cuenta que este ha estado siempre a derecho en la presente causa”, planteó el defensor.

“Sí bien es posible que la Fiscal haya ido al domicilio de mi defendido y que no lo haya encontrado allí al momento de la diligencia, circunstancia que desde ya no le consta a esta defensa, lo cierto de todo es que el Sr. Pablo Colhuan durante el día trabaja, realiza actividades y es plausible que no se lo encuentre en su domicilio, más aún por las características propias de su trabajo y actividades de pastoreo transhumante”, explicó Sánchez.

“No debemos olvidar que estamos en período de veranada y el Sr. Juan Pablo Colhuan debe trabajar con los animales en lugares distantes y de altura, donde no existe cobertura de su teléfono celular, quedando muchas veces incomunicado”, advirtió.

Por eso, pidió al juez que se dejen sin efecto las publicaciones de edictos solicitadas por la fiscal. También, solicitó al juez que se le haga saber a la Fiscal “que cese en sus prácticas hostiles hacia mi defendido, lo que parece sustraerla del criterio de objetividad que le impone el debido ejercicio de su ministerio”.