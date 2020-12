Podestá: "hay que sacarse de encima esa resignación a ser oposición" del MPN

El dirigente del Frente de Todos, exdiputado provincial y exintendente de Zapala, , Raúl Podestá, en diálogo con RN Radio, hizo una fuerte crítica a las gestiones de los últimos años del Movimiento Popular Neuquino (MPN) al frente de la provincia, pero también hizo una autocrítica al interior del partido que integra por la falta de iniciativa para querer gobernar.

"Veo con mucha preocupación la falta de prevención de esta circunstancia que nos toca vivir, una época mala para la economía de la provincia. No hemos estado preparados para una situación de este tipo en una provincia en donde ha habido recursos ingentes durante muchos años y pudo haberse previsto épocas de crisis, épocas de vacas flacas, y esto no se ha hecho", señaló Podestá. Pero también subrayó el "enorme deterioro de las funciones del Estado, con un endeudamiento permanente" que hace que la provinica viva "prácticamente de prestado".

Es así que auguró que "vamos a tener años muy difíciles para adelante, sobre todo en esta provincia, que a partir de la falta de políticas públicas serias, es una provincia que depende exclusivamente de un elemento cuyo precio y cuya producción no podemos manejar desde la provincia, que es el tema de los hidrocarburos".

Pero no todas fueron críticas para el partido provincial que gobierna la provincia desde 1963, hoy en la figura de Omar Gutiérrez. Es que el exdiputado provincia también hizo una autocrítica hacia su partido, el Frente de Todos y para la oposición en general.

Podestá señaló que al Frente de Todos, a nivel provincia, le falta un "liderazgo fuerte" y una "persona que pueda concentrar la energía que hay en nuestro espacio". "Creo que es un espacio importante que tiene muchos elementos jóvenes, con un futuro político, pero falta un liderazgo", sentenció en diálogo con Vos a Diario.

El exintendente de Zapala aseguró que el actual secretario de Energía, Darío Martínez, es un candidato a tomar ese liderazgo pendiente en el Frente de Todos en la provincia. "Yo creo que Darío es un hombre con mucho potencial, creo que es uno de los referentes, un hombre que ha trabajado, creo que tiene que convencerse él mismo que puede y sacarse de encima algunas cuestiones que vienen de la historia de nuestro movimiento, del peronismo y de nuestro espacio y ponerse al frente de un proyecto",dijo.

E insitió: "Hay que empezar a trabajar seriamente un proyecto de mediano y largo plazo que debimos haber empezado esta última elección, debimos haber llevado candidato propio, candidato nuestro y haber empezado ese proceso con un debate muy profundo de qué es lo que necesita la provincia para avanzar".

Pero también señaló una cierta comodidad de la oposición, en general, en ese rol. "Desgraciadamente, creo que dentro de la oposición en general ha habido una cierta comodidad con el gobierno del MPN. Es como que hemos vivido cómodos con el MPN haciéndose cargo del gobierno y nosotros en nuestro papel de opositores. No ha habido liderazgos fuerte con ganas de ser gobierno en la provincia".

Y agregó: "nunca tuvimos la utopía de ser gobierno en la provincia, una utopía seria, una utopía programática, pensando la provincia, pensando las cosas que esta provincia necesita hacer para cambiar el rumbo y ser lo que debimos ser, porque esta es una provincia con enormes potencialidades que no están siendo miradas".

En ese sentido, destacó que "eso tiene mucho que ver con el desarrollo macrocefálico que tiene la provincia, donde parece que todas las cosas quedan acá en la confluencia, tenemos olvidado el interior, no hay producción minera, el turismo no está siendo potenciado como debiera, la agricultura y la ganadería ni hablar, producimos la misma cantidad de carne que hace un siglo y el resto lo traemos de otras provincias". También puntualizó que "las rutas en el interior de la provincia está totalmente destruidas" y que "no ha habido inversiones de infraestructura".

"Creo que falta sacarse de encima algunas cosas que vienen de la historia de nuestro movimiento en la provincia, con esta resignación a ser oposición. hay que sacarse de encima esa resignación a ser oposición y tenemos que discutir y pelear por ser gobierno", cerró Podestá a diálogo con Virginia Trifogli y Mario Rojas, en Vos a Diario.