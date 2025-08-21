El presidente Gabriel Boric envió a su ministro del interior a Buenos Aires por los incidentes en Avellaneda

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó de manera contundente los graves incidentes de violencia ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, en Avellaneda. Fue durante un encuentro por Copa Sudamericana. Dijo que «instruyó al ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires». Habló de un «inaceptable linchamiento».

En un mensaje que compartió en sus redes sociales, informó que «dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador».

Señaló que fue una decisión con el objetivo de «acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos».

Por otro lado, sostuvo que «la violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia».

«Sanción al club chileno»: el mensaje del presidente de Independiente

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, habló tras los violentos disturbios en el partido de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, que derivaron en la cancelación del encuentro por decisión de Conmebol. Lejos de asumir responsabilidades por lo sucedido en el Estadio Libertadores de América, el mandatario cargó toda la culpa sobre la parcialidad visitante y destacó que el operativo de seguridad fue “el previsto”.

«Lo que pasó fue lamentable, algo que debía ser una fiesta como lo fue en Chile con nuestra gente, y terminó en un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U«, declaró Grindetti, visiblemente molesto. Además, denunció destrozos en las instalaciones. «Nos rompieron los baños, tiraban artefactos desde la tribuna, de una violencia inusitada que nunca vi.»

En su descargo, Grindetti sostuvo que el operativo de seguridad estuvo en regla y que nada pudo frenar la actitud violenta de los hinchas chilenos. “El operativo lo determina Seguridad. Las prevenciones eran las lógicas, pero el público estaba absolutamente desquiciado”.

El dirigente adelantó que Independiente llevará el caso a Conmebol. “Vamos a defender los intereses del club. Acá está claro el comienzo y la continuidad del problema. Corresponde una sanción al club chileno», sostuvo.