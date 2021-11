Pogliano: «No sé qué espera el Ministerio de Seguridad de la Nación»

A media mañana de este lunes, Cecilia Aleuy observaba con desazón los destrozos en su local comercial ubicado en la esquina de Avenida San Martín y Hube, a unas pocas cuadras de la Plaza Pagano. Algunos empleados barrían los vidrios de la vereda, al tiempo que sacaban piedras de grandes dimensiones del interior del comercio.

Los vecinos que circulaban por ese sector no ocultaban su indignación al ver el local completamente destruido y se solidarizaban con la dueña de la agencia de Lotería.

«Hace 30 años que tengo el negocio. Somos gente de trabajo. Me destrozaron no solo el frente sino que me rompieron las máquinas on line. Y si no fuera por los gauchos, me prendían fuego el local», relató la mujer.

El domingo por la noche, tras los incidentes en Cuesta del Ternero que terminaron con la muerte de un joven de 29 años y otro de 21 herido, un grupo prendió fuego en varias esquinas de El Bolsón y destrozaron la agencia de Lotería de Río Negro que administra la esposa del intendente de esa localidad.

Aleuy relató que los gauchos que participaban de un festejo por el Día de la Tradición a pocos metros de su local «corrieron a los grupos violentos al percatarse de los incidentes«. «A un vecino mío le pegaron por salir a pedirles que no rompan. Fue como una guerra. Generar caos en un pueblo pasa a ser una cuestión de resentimiento«, manifestó la mujer.

Los empleados colaboraron en la limpieza del lugar. Foto: Marcelo Martínez

Aseguró que el grupo intentaba prender fuego adentro del local «pero los vecinos lo impidieron. Se fueron cuando los gauchos los sacaron volando. De acá se fueron al hospital». Aclaró que a pocos metros de su local, destrozaron cartelería y un homenaje al fotógrafo José Luis Cabezas.

Minutos después, el intendente Bruno Pogliano se acercó al lugar y no ahorró críticas al gobierno nacional. «No sé qué espera el Ministerio de Seguridad de la Nación. Quizás esperan que haya otra muerte. Anoche, si no hubiera sido por los gauchos que participan de la Clasificación para Jesús María, que impidieron que estos grupos incendien este comercio, hubieran destrozado otros. Intentan infundir terror. ¿Tendremos que pedir seguridad a los gauchos?», cuestionó.