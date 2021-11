Las Grutas: El intendente autorizó fiestas en paradores donde estaba prohibido

Otra vez dos de los tradicionales paradores ubicados en la zona céntrica del balneario están en el centro de la polémica. Se trata de la quinta y la cuarta bajadas, que años atrás habían concentrado la actividad nocturna. Sin embargo, cuando renovaron su concesión los pliegos que creó y aprobó el Concejo Deliberante prohibieron expresamente esa explotación, imposibilitando que, en esas horas, siguieran funcionando como boliches.

Ahora, sin embargo, por orden directa del intendente Adrián Casadei (JSRN) los flamantes concesionarios obtuvieron el permiso para realizar dos mega eventos, en el sector de playa que abarcan sus respectivas concesiones.

Uno de ellos lo hará esta noche la quinta bajada, que contrató a una banda y dispondrá parlantes que harán que el espacio costero también su sume a las instalaciones que ya tiene montadas como parador. El otro será el 11 de diciembre, y lo realizará la cuarta bajada. En este caso se prevé que la convocatoria sea aún mayor, porque organizará una “Fiesta Bresh”, un festejo que nació en nuestro país en 2016 de la mano de un grupo de amigos y se convirtió en un fenómeno de convocatoria. Incluso, días atrás se realizó la primera “Bresh” en Estados Unidos, un dato que está despertando mayor interés en la celebración.

“Va en contra de la legalidad que el Ejecutivo avale que se violen las pautas que él mismo impuso. Por otro lado, como los paradores no estarían habilitados para estos eventos, no se les exigió que cumplan con las normas de seguridad que debe tener un boliche. Y además es una competencia desleal, porque a gente como yo que optó por invertir en otros comercios debido a que esos lugares no iban a tener noche, nos exponen a poner en riesgo nuestras inversiones, autorizando algo que estaba y está prohibido” manifestó Pablo Acosta, un comerciante del balneario.

Acosta, que alquiló un tradicional pub ubicado a la altura de la tercera bajada, hizo una presentación ante el Concejo Deliberante, para que los ediles tomen cartas en el asunto y hagan respetar los pliegos de las concesiones.

Incluso, no descartó la posibilidad de realizar una presentación más fuerte, en la que le exija al Estado responder por sus potenciales pérdidas de ingresos, debido al perjuicio económico que podría generarle que persista esa modalidad de habilitar, mediante la intervención directa del intendente, eventos nocturnos en esos paradores.

Su caso, además, es similar al de otros comerciantes ligados al rubro, que también han manifestado sus quejas ante la determinación de permitir esos eventos.

La habilitación irregular de la actividad nocturna en las playas de las bajadas cuarta y quinta también despertó críticas de los vecinos que viven cerca de esas construcciones. Es que a lo largo de este tiempo se quejaron por los altos decibeles que les impedían el descanso, por los disturbios que se daban a la salida de estos lugares y por los grandes volúmenes de basura que se generaban. Debido a esto, las autoridades les prometieron cesar con la nocturnidad, pero ahora se ven sorprendidos porque, pese a que fue prohibido, se permite que todo siga igual.