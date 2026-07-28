El Gobierno pone en marcha su estrategia para el segundo semestre con foco en las reformas y las elecciones de 2027

El Gobierno nacional delineó las prioridades para la segunda mitad del año con un esquema basado en tres ejes centrales. Uno de los principales puntos será acelerar el tratamiento de los proyectos que el Ejecutivo considera clave para esta etapa de gobierno.

En la Casa Rosada consideran que el objetivo es encontrar un equilibrio entre la gestión y la estrategia electoral, sin relegar ninguno de los dos frentes. En ese marco, la mesa política del oficialismo coordinará las prioridades legislativas con las negociaciones políticas necesarias para sostener los acuerdos.

Los principales objetivos serían impulsar las reformas pendientes en el Congreso, profundizar el vínculo con las provincias y consolidar el armado político que sostenga una eventual reelección del presidente Javier Milei en 2027.

Algunos ejes se concentrarán en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el paquete denominado Inocencia Fiscal II, nuevas medidas económicas y la reforma electoral que impulsa el oficialismo.

La estrategia del oficialismo para destrabar las reformas en el Congreso

Desde el entorno presidencial sostienen que la intención es convertir este período en el más activo en materia de reformas estructurales, en línea con el compromiso expresado por Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. No obstante, admiten que varios proyectos aún requieren reunir los consensos necesarios para su aprobación.

En ese escenario, el vínculo con los gobernadores aparece como un factor determinante. A diferencia del comienzo de la gestión, cuando predominó una relación más distante con las provincias, el Ejecutivo busca fortalecer el diálogo con mandatarios considerados aliados para garantizar respaldo parlamentario y avanzar con la agenda oficial.

Dentro del oficialismo identifican un grupo de provincias con las que mantienen negociaciones permanentes y prevén acuerdos adaptados a la realidad política de cada distrito. El objetivo es sostener una mayoría legislativa que permita aprobar las iniciativas del Ejecutivo y, al mismo tiempo, consolidar alianzas con vistas al proceso electoral de 2027.

Armado provincial y reforma electoral: los puntos de Milei para sostener el proyecto político

La estrategia electoral también ocupa un lugar central en la planificación del Gobierno. En La Libertad Avanza consideran que la continuidad de Milei dependerá tanto del avance de las reformas como de la construcción de un esquema político que amplíe la base de apoyos y fortalezca la presencia del espacio en las provincias.

La reforma electoral es vista como una herramienta de relevancia para el oficialismo. Sin embargo, el proyecto todavía enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios en el Congreso, por lo que las negociaciones con otros espacios políticos continuarán durante los próximos meses.

Con ese panorama, el oficialismo encara el segundo semestre como una etapa decisiva para definir el rumbo de la gestión y fortalecer las condiciones políticas que considera necesarias para sostener su proyecto de gobierno más allá del actual mandato.

La administración nacional apuesta a combinar la gestión económica con una mayor actividad política, en un intento por recuperar impulso tras semanas marcadas por la reorganización interna del Gobierno y avanzar con una agenda que combine reformas institucionales y consolidación territorial.

Con información de Infobae