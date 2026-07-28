Así fue la escapada de Leandro Paredes a Bariloche: nieve, spa frente al lago Nahuel Huapi y descanso en un exclusivo hotel boutique

Después de semanas de máxima exigencia deportiva, Leandro Paredes hizo una pausa en su agenda y eligió la Patagonia para disfrutar unos días de descanso junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos. El destino fue Bariloche, donde la familia se hospedó en un exclusivo hotel boutique con vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi.

Las imágenes compartidas por Galante en sus redes sociales, difundidas por PrimiciasYa y otros medios nacionales, mostraron una escapada marcada por el relax, la nieve y algunos de los paisajes más emblemáticos de la ciudad rionegrina.

Un refugio de lujo frente al lago Nahuel Huapi

La familia se alojó en Villa Beluno, un exclusivo complejo ubicado sobre la península San Pedro, a pocos minutos del histórico Hotel Llao Llao.

El hotel se distingue por su privilegiada ubicación, rodeado de bosques nativos y con vistas panorámicas al lago Nahuel Huapi y a la cordillera, convirtiéndose en un refugio ideal para quienes buscan tranquilidad sin alejarse del centro de Bariloche.

Las suites, decoradas con un estilo clásico europeo, ofrecen amplios espacios, grandes ventanales y todas las comodidades para una estadía de descanso.

Spa, piscinas climatizadas y vistas que invitan a desconectar

Durante la estadía, la familia disfrutó de los principales servicios del hotel, entre ellos el spa, la piscina climatizada con vista al lago, una piscina exterior, gimnasio y distintos espacios pensados para relajarse en contacto con la naturaleza.

Las postales compartidas muestran momentos de descanso frente al agua, baños de inmersión con vistas al paisaje patagónico y largas jornadas contemplando el Nahuel Huapi desde el interior del complejo.

Nieve, caminatas y tiempo en familia

La escapada también incluyó paseos al aire libre y juegos en la nieve. Las imágenes muestran a los hijos del mediocampista disfrutando del paisaje invernal, mientras que la pareja compartió distintas postales recorriendo los jardines del hotel y el muelle sobre el lago.

Uno de los momentos más comentados fue el brindis que Camila Galante publicó junto a Paredes, acompañado por la frase «Escapadita de amor», reflejando el espíritu de un viaje pensado para bajar el ritmo después de meses de intensa actividad.

El temporal que prolongó las vacaciones

Según informó PrimiciasYa, la escapada estaba prevista inicialmente para apenas un fin de semana. Sin embargo, un intenso temporal de nieve complicó el despegue del avión privado con el que la familia tenía previsto regresar a Buenos Aires.

Lejos de representar un inconveniente, el cambio de planes les permitió sumar algunas jornadas más de descanso y disfrutar con mayor calma de uno de los paisajes más espectaculares de la Patagonia.

Bariloche, un clásico para quienes buscan naturaleza y relax

Con sus lagos, bosques nevados y hoteles de primer nivel, Bariloche vuelve a consolidarse como uno de los destinos preferidos por figuras del deporte y el espectáculo para descansar durante el invierno.

En el caso de Leandro Paredes, el viaje combinó bienestar, naturaleza y tiempo en familia, en un entorno donde el paisaje patagónico fue el gran protagonista antes de retomar los compromisos deportivos con Boca Juniors.