La Sociedad Rural Bariloche renovó conducción: Andrés Saint Antonin es el nuevo presidente

La Sociedad Rural Bariloche renovó su Comisión Directiva y definió que Andrés Saint Antonin presida la conducción para los nuevos desafíos del sector, con el objetivo de «fortalecer la representación de los productores y promover respuestas concretas frente a las dificultades que atraviesa la actividad ganadera en la región».

La Rural de la cordillera tiene en agenda los temas en los que coincide con la Mesa Patagónica como el impacto de los predadores y los perros asilvestrados, el control de la sarna ovina, la inseguridad rural, la emergencia climática y los costos adicionales que enfrenta la producción en la Patagonia.

Junto a Saint Antonin, un referente ruralista que integra una familia ganadera con tradición en la cordillera, integran la nueva conducción Guillermo García (vicepresidente); Ciro Rahal (secretario); Teresa Caspani (prosecretaria); Gonzalo Mohana (tesorero) y Lucas Barberis (protesorero). También se suman a la comisión directiva Carlos Sfeir, Mariana Battaglini y Leonardo Clap como vocales titulares, y Octavio Saint Antonin, Santiago Stariha y Eugenio García Bertone como vocales suplentes. Jorge Barberis tendrá a su cargo la revisión de cuentas.

Andrés Saint Antonin es el nuevo presidente de la Rural de Bariloche. Imagen captura de pantalla

Saint Antonin planteó temas que «requieren decisiones concretas»

“Estamos ante problemas que no son nuevos, pero que se fueron profundizando y hoy requieren decisiones concretas. Muchos productores hacen un enorme esfuerzo para continuar en sus campos, sostener la producción y mantener fuentes de trabajo en condiciones cada vez más complejas”, expresó el nuevo presidente Andrés Saint Antonin a través de un comunicado de prensa difundido por la entidad.

Según se remarcó, uno de los puntos prioritarios es «el crecimiento de los ataques de predadores y perros asilvestrados, que generan pérdidas significativas y, en algunos casos, terminan volviendo inviable la actividad agropecuaria» y ubican en una problemática similar la falta de control en la población de guanacos.

Por eso, la entidad rural considera la necesidad de «establecer criterios claros de manejo y coordinar acciones entre los organismos nacionales y provinciales».

“No alcanza con reconocer que existe el problema. Necesitamos herramientas que puedan aplicarse en el territorio y que contemplen la realidad de cada establecimiento. Cuando un productor pierde animales de manera permanente, no solamente se afecta su economía: también se pone en riesgo la continuidad de ese campo”, sostuvo Saint Antonin.

La sanidad animal será otro de los ejes de trabajo. La persistencia de la sarna ovina plantea la necesidad de acelerar los ensayos oficiales, incorporar nuevos principios activos y ampliar las alternativas terapéuticas disponibles. También se busca fortalecer la participación de los laboratorios y mejorar la articulación entre Nación y las provincias para desarrollar tareas de extensión, prevención y control.

A esta situación se suma el abigeato, una problemática que golpea especialmente a los establecimientos alejados de los centros urbanos, y la emergencia climática.

“Producir en la Patagonia implica distancias, condiciones climáticas y costos que son muy diferentes a los de otras regiones del país. Si esas particularidades no son reconocidas, cada vez será más difícil sostener la actividad y favorecer el recambio generacional”, advirtió el flamante presidente.

La agenda incluye además la defensa de la propiedad privada y la necesidad de que las inversiones y operaciones sobre tierras rurales estén acompañadas por la continuidad productiva o el repoblamiento ganadero. Para la entidad, evitar el abandono de los establecimientos es fundamental para preservar el arraigo, el trabajo y la ocupación del territorio.

“En esta nueva etapa queremos mantener una relación cercana con los productores, fortalecer el trabajo conjunto con las demás organizaciones patagónicas y llevar ante las autoridades provinciales y nacionales una agenda construida a partir de las necesidades concretas de nuestro territorio”, concluyó Saint Antonin.