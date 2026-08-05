Boxeo: Sosa-Torrecilla, animarán el fondo profesional del festival en Vista Alegre

Se viene un festival de boxeo en el SAF N°2 de Vista Alegre. El evento se desarrollará el sábado 8 agosto y tendrá una pelea profesional y nueve en el ámbito amateur. La organización está a cargo de MAS Producciones y cuenta con la fiscalización de la Federación Neuquino de Boxeo.

El combate de fondo lo protagonizarán el local, Juan Pablo Principito Sosa (8-5-1, con 4 nocauts) y Leonardo El Soldado Torrecilla (11-4-2, con 6), de Catriel, donde estará en juego un título provincial.

En la programación amateur habrá combates para todos los gustos. En el denominado choque de gigantes se medirán Junior Llanquileo de Rincón de los Sauces frente a El Duro Vivando de Catriel, categoría hasta 74 kilos.

El duelo de pesados lo animarán, Lautaro González (Allen) y Juan El Patón Moreira (Neuquén), además se cruzarán en otro choque que promete: Gastón Díaz (Neuquén) vs. Dante Venegas (General Roca), en los 74 kilogramos.

La velada tendrá continuidad con el combate que protagonizarán Wilson El Imparable González (Senillosa) con Apolo Creed Basabez (Vista Alegre). También se destacan los cruces entre Ignacio Cisterna (Catriel) vs. Guido González (Cipolletti) y Abril Ceballos (Zapala) vs. Ruth Luna (Rincón de los Sauces).

Desde la organización se informó que las entradas anticipadas tienen un costo de 15.000 pesos y se pueden adquirir en el SAF N°2 y en el gimnasio de Juan Sosa. En puerta, el valor será de 20.000 pesos.