Balearon a un comerciante del Oeste de Neuquén en un robo: está hospitalizado

Ayer por la noche un comerciante del Oeste de Neuquén fue asaltado y baleado en su local de Avenida del Trabajador al 1400. Personal del SIEN lo trasladó al hospital Castro Rendón donde permanece internado, aunque fuera de peligro, según informó su familia.

Abigail, la cuñada del comerciante, relató el hecho de inseguridad que sucedió ayer cerca de las 21:30 en la fiambrería «Lo de Alberto». «Escuché el disparo y salí corriendo», dijo a AmCumbre. Es que se encontraba en su casa, atrás del comercio, y los ruidos alertaron sobre la situación.

La mujer relató que «entraron dos personas y le pidieron plata, uno estaba armado y le apuntó», contó a AmCumbre. Sin embargo, detalló que no fue en ese momento cuando se efectuó el disparo, sino cuando los asaltantes se estaban yendo. «Le dispararon en la pierna derecha y salieron corriendo», dijo.

Abigail contó que inmediatamente llegó la ambulancia que asistió a la víctima y la llevó al hospital Castro Rendón. Agregó que esta mañana estaba «bien».

La cuñada del comerciante aseguró que «nunca circula la policía, no pasa un patrullero». Añadió que no hay cámaras de seguridad públicas, pero que «muchos vecinos tienen cámaras y eso ayudó para identificar a los asaltantes», pero no dio detalles sobre alguna detención. «Antes no era un barrio tan complicado, hoy siento que está más peligroso», mencionó.