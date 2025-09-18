Buscaban un arma por una causa judicial y terminaron secuestrando droga en Fernández Oro

Un allanamiento en Fernández Oro por abuso de armas terminó con el secuestro de droga y un celular que será peritado.

Un allanamiento en Fernández Oro terminó con el secuestro de un teléfono celular y una pequeña cantidad de droga. El procedimiento se llevó a cabo este miércoles en una vivienda del barrio Puente 83 Sur, en el marco de una investigación por abuso de armas.

La diligencia, autorizada por la fiscalía, se desarrolló ayer entre las 14:15 y las 15:25 horas y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 26 de la localidad.

Secuestro de elementos y hallazgo de droga

Aunque la búsqueda se centraba en armas de fuego y municiones, no se encontraron elementos de ese tipo. Sin embargo, los agentes incautaron un celular que será sometido a peritaje judicial.

Durante la inspección, también hallaron una sustancia vegetal con características similares a la marihuana. Tras dar aviso al Juzgado Federal, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

La investigación continúa bajo intervención de las autoridades judiciales que evaluarán los próximos pasos en el caso.